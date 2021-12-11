RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Всього лише від 100 євро:
шведська компанія вживлює...

Всього лише від 100 євро: шведська компанія вживлює...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:23

Всього лише від 100 євро: шведська компанія вживлює...

Пропонуємо до обговорення:
Кілька тисяч шведів за останні роки вживили під шкіру імплантати, позбувшись від необхідності постійно носити проїзні на громадський транспорт, банківську картку, електронний ключ або візитку.

Дивися повний текст Всього лише від 100 євро: шведська компанія вживлює підшкірні чіпи з COVID-паспортом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96866
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:23

А чем оно питается?
papazina
 
Повідомлень: 698
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:58

  papazina написав:А чем оно питается?

Радиоволнами, что вышки 5Г испускают :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:31

  papazina написав:А чем оно питается?

А чем питается чип в банковской карте?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 26.02.18
Подякував: 593 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:35

не понятно почему так дорого?
думаю если производить эти чипы массово - цена должна быть около 1 долл
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5225
З нами з: 21.04.11
Подякував: 774 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:09

Майбутнє вже тут, "Чорне дзеркало" скоро відпочиватиме
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 24.02.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:25

  uaprofi написав:не понятно почему так дорого?
думаю если производить эти чипы массово - цена должна быть около 1 долл

Производите и вживляйте за 2 дол. Будете получать сверхприбыль!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 26.02.18
Подякував: 593 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:38

Следующий этап-вживление чипа в мозг,сейчас активно идут эксперименты.Всем вставить чипы и радоваться!
Scotch
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 01.08.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:56

Ну вот, а как смеялись над антиваксерами, которые пугали чипированием...
Tegularius
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 11.02.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:49

  Tegularius написав:Ну вот, а как смеялись над антиваксерами, которые пугали чипированием...

Как смеялись так и смеются и будут смеяться. Кто хочет(!) себе чип пусть сначала сто баксов заплатит. Есть люди которые NFC в кольца встраивают, в перчатки, есть фанаты вживления чипов под кожу - ну нравится им так. Связи с вакциной ровно ноль. Никому нахрен не уперлось никого насильно чипировать - все и так неразлучны с телефонами.
Horus
 
Повідомлень: 307
З нами з: 09.12.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Horus і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть...
R2 » Чет 30 гру, 2021 12:02
5 319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 19:59
deneg net
Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до...
R2 » Нед 19 гру, 2021 08:41
4 485
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 гру, 2021 19:27
Shaman
Wizz Air оголосив розпродаж квитків за 2 євро
R2 » П'ят 10 гру, 2021 19:52
4 500
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 гру, 2021 14:07
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.