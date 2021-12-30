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В Україні скоротять кількість
пологових будинків, а все...

В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:50

Каких "реформ медицины" вам ещё не хватает?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:01

  _hunter написав:А тут обдумывай-не обдумывай -- результат один: мировой тренд падения рождаемости. Вот, например, Германия:
Зображення

Україна 2020:
Народжених 293457
Померлих 616835
Скорочення(природнє) -323378
Набагато гірше ніж Німеччина. І це при тому що загальна кількість населення у нас майже вдвічі менша.
І плюс міграція!!! Очевидно шо у нас вона від'ємна з великим знаком мінус.
Так як вимирає Україна - не вимирає ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ!
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:59

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:А тут обдумывай-не обдумывай -- результат один: мировой тренд падения рождаемости. Вот, например, Германия:
Зображення

Україна 2020:
Народжених 293457
Померлих 616835
Скорочення(природнє) -323378
Набагато гірше ніж Німеччина. І це при тому що загальна кількість населення у нас майже вдвічі менша.
І плюс міграція!!! Очевидно шо у нас вона від'ємна з великим знаком мінус.
Так як вимирає Україна - не вимирає ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ!


кстати странно, почему в Германию едут, а к нам нет
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:15

  cohan написав:кстати странно, почему в Германию едут, а к нам нет

Вы не поверите, к нам тоже едут, но почему-то не задерживаются
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:30

  phantom_systems написав:Вы не поверите, к нам тоже едут, но почему-то не задерживаются

Говорят, у нас гражданином стать бюрократически очень сложно. Наверное, в Германии и США полегче.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:52

https://real-vin.com/rozhdaemost-ukrain ... -v-ukraine
Хорошая статья.
Рождаемость украинцев за пределами Украины растёт.
Значит, официальная причина резкого сокращения рождаемости в Украине - не имеет отношения к украинцам.
Скорее те лица, что играют сегодня роль украинских кормчих - и есть причина ...да украинцев.
Kudrjavuy
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