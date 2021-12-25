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Китай закупив понад половину всієї пшениці світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:45
Пропонуємо до обговорення:
За останні 10 років влада КНР наростила імпорт зернових на 360%.
Дивися повний текст Китай закупив понад половину всієї пшениці світу
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R2
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:45
Готуються до війни і подальшого ембарго.
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Webracer
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:49
Вот вам и причина инфляции доллара
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vitaliian
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:50
Webracer написав:
Готуються до війни і подальшого ембарго.
Нет, продадут нам ее же весной, но в два раза дороже.
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antey1969
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:46
antey1969 написав:
Нет, продадут нам ее же весной, но в два раза дороже.
Зато мы на содержании элеваторов экономим! Всё равно они у нас бесполезны: мыши всё съедают.
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moveton
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:11
нашли виноватого, ну хоть не газ
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cohan
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Kudrjavuy
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