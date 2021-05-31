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Безвіз з США. Посол розповіла,
яким критеріям повинна...

Безвіз з США. Посол розповіла, яким критеріям повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:09

Безвіз з США. Посол розповіла, яким критеріям повинна...

Пропонуємо до обговорення:
Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, яким критеріям повинна відповідати Країна, щоб отримати безвізовий режим. Серед них вона відзначила обмін інформацією між країнами.

Дивися повний текст Безвіз з США. Посол розповіла, яким критеріям повинна відповідати Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:09

Самый важный критерий - быть с нетрадиционной ориентацией или как минимум мексиканцем.
p_a_l
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