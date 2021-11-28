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Капіталізація Apple
перевищила $3 трлн

Капіталізація Apple перевищила $3 трлн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:52

Капіталізація Apple перевищила $3 трлн

Пропонуємо до обговорення:
Акції американської компанії Apple досягли максимально високої позначки, в результаті чого її капіталізація перевищила $3 трлн.

Дивися повний текст Капіталізація Apple перевищила $3 трлн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:52

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