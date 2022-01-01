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Трейдер назвав шість
криптовалют, які можуть...

Трейдер назвав шість криптовалют, які можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 00:14

Трейдер назвав шість криптовалют, які можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Один із найвідоміших криптовалютних трейдерів виділив кілька токенів, які можуть "вистрілити" у 2022 році.

Дивися повний текст Трейдер назвав шість криптовалют, які можуть «вистрілити» у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 00:14

Какой же это идиотизм.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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