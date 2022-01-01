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Трейдер назвав шість криптовалют, які можуть...
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Додано: Сер 05 січ, 2022 00:14
Пропонуємо до обговорення:
Один із найвідоміших криптовалютних трейдерів виділив кілька токенів, які можуть "вистрілити" у 2022 році.
Дивися повний текст Трейдер назвав шість криптовалют, які можуть «вистрілити» у 2022 році
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Додано: Сер 05 січ, 2022 00:14
Какой же это идиотизм.
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