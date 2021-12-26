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Платіжки за опалення в
багатоповерхівках можна зменшити...

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 10:09

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні платіжки за опалення можна значно зменшити, провівши комплексну енергетичну модернізацію багатоквартирних будинків.

Дивися повний текст Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити вдвічі - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 10:09

Для того чтобы уменьшить платёжки начинать надо с переделки подачи отопления на горизонтальную разводку, ибо сколько не утепляй дом, ставь теплопункты, без индивидуального счётчика на каждую квартиру будешь открывать окна и отапливать улицу, а счёт придет по максималке.
rapyd777
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