В Україні платіжки за опалення можна значно зменшити, провівши комплексну енергетичну модернізацію багатоквартирних будинків.
Дивися повний текст Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити вдвічі - експерт.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 10:09
Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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Дивися повний текст Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити вдвічі - експерт.
Додано: Сер 05 січ, 2022 10:09
Для того чтобы уменьшить платёжки начинать надо с переделки подачи отопления на горизонтальную разводку, ибо сколько не утепляй дом, ставь теплопункты, без индивидуального счётчика на каждую квартиру будешь открывать окна и отапливать улицу, а счёт придет по максималке.
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