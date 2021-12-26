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Платіжки за опалення в
багатоповерхівках можна зменшити...

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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  #<1 ... 34567>
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:17

Faceless так о том и речь, чтобы была возможность прикрутить на более комфортную температуру и заплатить меньше нужен индивидуальный счётчик на квартиру. Иначе крути не крути заплатишь по полной от метража. У немцев в спальнях кстати 16-18 и они далеко не идиоты.
Востаннє редагувалось rapyd777 в Сер 05 січ, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:20

  Цитрин написав:
  Hotab написав:И? Можно создать минус у себя?


да создавайте, в чем проблема?
Стены толстые, соседям от этого не будет ни холодно, ни жарко.


Стены межквартирные соответствуют (часто нет) дбн по стены межквартирные. Эти нормы по теплосбережению не соответствуют дбн стены внешние. И соседи не обязаны их перестраивать или утеплять от нерадивого соседа. В свою очередь нерадивый сосед обязан отапливать свое жилье. Эти требования законны. Логика этих требований очевидна: если на межкомнатных неутепленных стенах выступит роса или иней, это разрушает саму стену и ее оздоблення.

  Цитрин написав:Т.к. теплосеть берет деньги за то тепло, которое уже оплачено соседями и которое будет потеряно независимо от того есть сосед или нету.

Это не так. "лишнее" с нулевиков берется за счёт уменьшения платёжки остальным соседям.
Несправедливость заключается лишь в том, что хитрец-нулевик тырит тепло у своих конкретных соседей, а платёжка уменьшается всем.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 січ, 2022 17:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:23

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Все мало би починатись з простої математики...


Цього сезону ситуація така:

* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно, якщо з транспортуванням).
* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...
* Електрика. ~1.68₴/кВт*год (1.44₴ -- до 250кВт*год). А нічна (багатозонний тариф) -- 50% чи навіть і 40%... І так вона беззаперечно потрапить на перше місце. :)
Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
А все що треба -- зробити заявку (ще влітку...) на сайті обленерго про бажання перейти на зонний облік. Або піти в ЦОК.


По числах явно видно, що для економії -- саме ЦО треба прикрутити. От якраз вдвічі -- для зменшення платіжок вдвічі.
А далі кожна квартира вирішує сама, що їй робити.
Хтось зробить рішучий крок, і таки закриє, а може навіть і заклеїть вікна, що дули впродовж багатьох десятиліть... Хіба не така "енергоефективність" потрібна в першу чергу!?
Хтось купить електрообігрівач і вмикатиме вночі (коли на вулиці холодніше, а електрика -- вдвічі дешевша).
А хтось з винахідників поворушить мізками, і випустить на ринок просту надбудову для газових плит, що дозволить обійтись без газ.котла, і, отже, не платити за транспортування 314м³/рік ("мін." -- навіть якщо не потребуєш стільки для опалення).


У мене в новобуді нема ЦО -- і це щастя...
Не подали на зиму газ -- і це теж щастя, бо 314м³/рік я не можу (і не хочу) взяти.
І вже маю тризон.лічильник електрики.
За грудень потратив ~500кВт*год =~320₴. Середня темп. ~14° -- якраз аби не впрівати, коли щось робиш.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:24

  rapyd777 написав:так о том и речь, чтобы была возможность прикрутить и заплатить меньше нужен индивидуальный счётчик на квартиру. Иначе крути не крути заплатишь по полной от метража.


Проблема не в индивидуальных счетчиках. Ставить по счетчику на каждую батарею в каждой комнате и потом проводить поверку раз в несколько лет всего этого счетчикового хозяйства выльется в большую копейку.

Раньше отопление прекрасно работало и температура воды регулировалась в зависимости от температуры на улице. А тут вдруг внезапно современные технологии не дают возможности регулировать и нужно впаривать всем по максимуму, чтобы все парились как в бане от жары и платили в 4-5 раз больше, чем нужно.

  Hotab написав:Несправедливость заключается лишь в том, что хитрец-нулевик тырит тепло у своих конкретных соседей, а платёжка уменьшается всем.


Тырит только теплосеть, требуя многократно оплатить одно и то-же тепло. Считайте что соседа нет и там за стеной просто улица. Сосед у которого нет отопления наоборот создает дополнительную тепловую подушку, сохраняя Вам тепло. А Вы его обвиняете в воровстве. Маразм.

Не нравится что тепло уходит из квартиры - утепляйте свою квартиру, сосед тут не при чём. Но проблема не стоит и выеденного яйца. Т.к. никого не волнует что происходит с теплом потерянным из квартиры. Вопрос в другом, что Faceless предлагает повторно оплачивать тепло, которое уже оплатили соседи.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 05 січ, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:31

Цитрин зачем на каждую батарею? Общий на квартиру, а по комнатам крутите как хотите))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:33

  rapyd777 написав:зачем на каждую батарею? Общий на квартиру, а по комнатам крутите как хотите))


в каждой комнате по 2-3 стояка. На каждый нужно свой счетчик. А к стоимости счетчика еще стоимость установки и стоимость периодической поверки. Общий на квартиру не выйдет.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:34

  Цитрин написав:
  alter написав:И в платежках у всего дома меньше будет, если счетчик есть.


в платежках действительно в 2 раза выше накручивают, чем платят в других районах города. Но сделать с этим практически ничего нельзя. Слышал есть возможность поставить автоматическое оборудование, которое будет отключать и включать отопление по температуре на улице, но на это нужно собирать деньги.

открытые окна вредят в этом отношении. чистая физика. расписать, или самостоятельно догадаетесь?


причина низкой влажности понятна, но жить при температуре +30 невозможно. Поэтому выбор не особо велик - либо баня, либо пересушенный воздух. Верхняя температура как Вы наверняка знаете по закону не нормируется, поэтому жаловаться бесполезно. Особенно тяжело, когда на улице теплеет, а температуру отопления не прикручивают.

А прична в том, что цена на отопление - космос, поэтому коммунальщикам выгодно как можно больше жарить, чтобы накрутить больше счетчики. Это дает суперприбыли, т.к. зарабатывают они на этом больше, чем если продавать газ по спотовым ценам в Европе.


Вибір є.
Просто накрити батареї...: Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:37

  Bobua написав:Вибір є.
Просто накрити батареї...


они и так постоянно укрыты еще с позапрошлого года, но это не помогает. Температура высокая.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:38

  Цитрин написав:
Тырит только теплосеть, требуя многократно оплатить одно и то-же тепло. Считайте что соседа нет и там за стеной просто улица. Сосед у которого нет отопления наоборот создает дополнительную тепловую подушку, сохраняя Вам тепло. А Вы его обвиняете в воровстве. Маразм.

Не нравится что тепло уходит из квартиры - утепляйте свою квартиру, сосед тут не при чём.


Читайте шевеля губами: теплосеть забирает свое по теплосчетчику домовому. И плюс (в зависимости от типа договора с осбб) обслуживание сетей и (в зависимости от типа договора) за абонентское сопровождение. Вплоть до того, что осбб может даже выбрать тип договора, при котором само будет считать платёжки каждой квартире, выбивать долги с должников и просто сумму по домовому счётчику перечислять на тец.

Но если осбб таки не хочет этим заниматься, то бухгалтерия тец сама распределяет. У кого 0 , тому минимальный платеж, у кого много - им уменьшение.


Что касается "соседа не должно касаться"....
Дом имеет теплые только внешние стены. Все помещения за "холодными " стенами должны обогреваьься. Точка!! МОПы - на решение осбб.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:46

  Hotab написав:
  GALeon написав:
Faceless написав:...
Если сосед хочет вырубать отопление полностью, то пусть переезжает в частный дом и делает, что хочет....
если сосед не хочет греть других - термомодернезирует свое желище, устраняя теплопотери

Когда человек покупает жилье в многоквартирном доме, он подписывается под правила проживания в такого рода доме. Вы проигнорили мой пост о праве человека жить без окон в мороз. Можно/не?? Держать у себя минус в кварте. Держать окна и двери в подъезде открытыми? Котов с собаками штук 50 поселить?


Я вчора в під'їзді відкривав. На вулиці було тепліше, аніж у будинку...
Bobua
 
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