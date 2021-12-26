Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

Додано: Сер 05 січ, 2022 17:24

rapyd777 написав: так о том и речь, чтобы была возможность прикрутить и заплатить меньше нужен индивидуальный счётчик на квартиру. Иначе крути не крути заплатишь по полной от метража. так о том и речь, чтобы была возможность прикрутить и заплатить меньше нужен индивидуальный счётчик на квартиру. Иначе крути не крути заплатишь по полной от метража.

Hotab написав: Несправедливость заключается лишь в том, что хитрец-нулевик тырит тепло у своих конкретных соседей, а платёжка уменьшается всем. Несправедливость заключается лишь в том, что хитрец-нулевик тырит тепло у своих конкретных соседей, а платёжка уменьшается всем.

Проблема не в индивидуальных счетчиках. Ставить по счетчику на каждую батарею в каждой комнате и потом проводить поверку раз в несколько лет всего этого счетчикового хозяйства выльется в большую копейку.Раньше отопление прекрасно работало и температура воды регулировалась в зависимости от температуры на улице. А тут вдруг внезапно современные технологии не дают возможности регулировать и нужно впаривать всем по максимуму, чтобы все парились как в бане от жары и платили в 4-5 раз больше, чем нужно.Тырит только теплосеть, требуя многократно оплатить одно и то-же тепло. Считайте что соседа нет и там за стеной просто улица. Сосед у которого нет отопления наоборот создает дополнительную тепловую подушку, сохраняя Вам тепло. А Вы его обвиняете в воровстве. Маразм.Не нравится что тепло уходит из квартиры - утепляйте свою квартиру, сосед тут не при чём. Но проблема не стоит и выеденного яйца. Т.к. никого не волнует что происходит с теплом потерянным из квартиры. Вопрос в другом, что Faceless предлагает повторно оплачивать тепло, которое уже оплатили соседи.