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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:17
Faceless так о том и речь, чтобы была возможность прикрутить на более комфортную температуру и заплатить меньше нужен индивидуальный счётчик на квартиру. Иначе крути не крути заплатишь по полной от метража. У немцев в спальнях кстати 16-18 и они далеко не идиоты.
Востаннє редагувалось rapyd777 в Сер 05 січ, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:20
Стены межквартирные соответствуют (часто нет) дбн по стены межквартирные. Эти нормы по теплосбережению не соответствуют дбн стены внешние. И соседи не обязаны их перестраивать или утеплять от нерадивого соседа. В свою очередь нерадивый сосед обязан отапливать свое жилье. Эти требования законны. Логика этих требований очевидна: если на межкомнатных неутепленных стенах выступит роса или иней, это разрушает саму стену и ее оздоблення.
Это не так. "лишнее" с нулевиков берется за счёт уменьшения платёжки остальным соседям.
Несправедливость заключается лишь в том, что хитрец-нулевик тырит тепло у своих конкретных соседей, а платёжка уменьшается всем.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 січ, 2022 17:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:23
Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.
Все мало би починатись з простої математики...
Цього сезону ситуація така:
* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно, якщо з транспортуванням).
* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...
* Електрика. ~1.68₴/кВт*год (1.44₴ -- до 250кВт*год). А нічна (багатозонний тариф) -- 50% чи навіть і 40%... І так вона беззаперечно потрапить на перше місце.
Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
А все що треба -- зробити заявку (ще влітку...) на сайті обленерго про бажання перейти на зонний облік. Або піти в ЦОК.
По числах явно видно, що для економії -- саме ЦО треба прикрутити. От якраз вдвічі -- для зменшення платіжок вдвічі.
А далі кожна квартира вирішує сама, що їй робити.
Хтось зробить рішучий крок, і таки закриє, а може навіть і заклеїть вікна, що дули впродовж багатьох десятиліть... Хіба не така "енергоефективність" потрібна в першу чергу!?
Хтось купить електрообігрівач і вмикатиме вночі (коли на вулиці холодніше, а електрика -- вдвічі дешевша).
А хтось з винахідників поворушить мізками, і випустить на ринок просту надбудову для газових плит, що дозволить обійтись без газ.котла, і, отже, не платити за транспортування 314м³/рік ("мін." -- навіть якщо не потребуєш стільки для опалення).
У мене в новобуді нема ЦО -- і це щастя...
Не подали на зиму газ -- і це теж щастя, бо 314м³/рік я не можу (і не хочу) взяти.
І вже маю тризон.лічильник електрики.
За грудень потратив ~500кВт*год =~320₴. Середня темп. ~14° -- якраз аби не впрівати, коли щось робиш.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:24
Проблема не в индивидуальных счетчиках. Ставить по счетчику на каждую батарею в каждой комнате и потом проводить поверку раз в несколько лет всего этого счетчикового хозяйства выльется в большую копейку.
Раньше отопление прекрасно работало и температура воды регулировалась в зависимости от температуры на улице. А тут вдруг внезапно современные технологии не дают возможности регулировать и нужно впаривать всем по максимуму, чтобы все парились как в бане от жары и платили в 4-5 раз больше, чем нужно.
Тырит только теплосеть, требуя многократно оплатить одно и то-же тепло. Считайте что соседа нет и там за стеной просто улица. Сосед у которого нет отопления наоборот создает дополнительную тепловую подушку, сохраняя Вам тепло. А Вы его обвиняете в воровстве. Маразм.
Не нравится что тепло уходит из квартиры - утепляйте свою квартиру, сосед тут не при чём. Но проблема не стоит и выеденного яйца. Т.к. никого не волнует что происходит с теплом потерянным из квартиры. Вопрос в другом, что Faceless предлагает повторно оплачивать тепло, которое уже оплатили соседи.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 05 січ, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:31
Цитрин зачем на каждую батарею? Общий на квартиру, а по комнатам крутите как хотите))
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:33
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:34
Вибір є.
Просто накрити батареї...: Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:37
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:38
Читайте шевеля губами: теплосеть забирает свое по теплосчетчику домовому. И плюс (в зависимости от типа договора с осбб) обслуживание сетей и (в зависимости от типа договора) за абонентское сопровождение. Вплоть до того, что осбб может даже выбрать тип договора, при котором само будет считать платёжки каждой квартире, выбивать долги с должников и просто сумму по домовому счётчику перечислять на тец.
Но если осбб таки не хочет этим заниматься, то бухгалтерия тец сама распределяет. У кого 0 , тому минимальный платеж, у кого много - им уменьшение.
Что касается "соседа не должно касаться"....
Дом имеет теплые только внешние стены. Все помещения за "холодными " стенами должны обогреваьься. Точка!! МОПы - на решение осбб.
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:46
Я вчора в під'їзді відкривав. На вулиці було тепліше, аніж у будинку...
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