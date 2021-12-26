Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

Додано: Сер 05 січ, 2022 17:47

Hotab написав: Тырит только теплосеть, требуя многократно оплатить одно и то-же тепло. Тырит только теплосеть, требуя многократно оплатить одно и то-же тепло.

Это никак не мешает теплосети накручивать счетчики подавая избыточные объемы тепла в дома. Люди вынуждены открывать окна, чтобы не угореть от жары, за счет этого идут повышенные потери тепла и счетчик накручивает больше.Это очень хорошо слышно, когда ночью дают газу в отопление, становится душно, открываешь окно и слышно как скрипят окна у соседей - тоже начинают все открывать. И старушки под домом тоже жалуются, что не знают куда деваться, уже и окна открыли, а жарко. Так что не надо рассказывать про старушек, которым нужно тепло.Например помню прошлой весной на улице было +22. А батареи топили +55 градусов, как в лютую зиму. Батереи тогда были укутаны, все окна открыты настежь и всеравно было жарко, т.к. на улице было тепло. В теплосети сказали что ничем помочь не могут, отключать будут когда прийдет указание. Так и топили еще около недели при +20 на улице.