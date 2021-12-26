|
|
|
Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:46
Цитрин написав:
Раньше отопление прекрасно работало и температура воды регулировалась в зависимости от температуры на улице. А тут вдруг внезапно современные технологии не дают возможности регулировать и нужно впаривать всем по максимуму, чтобы все парились как в бане от жары и платили в 4-5 раз больше, чем нужно.
Не могу промолчать, справедливости ради
Не знаю, как у Вас, но в моем детстве форточка на зиму не закрывалась, и при этом температура в комнате была около 26 градусов. Так что если где-то и регулировалось, то точно не везде и не всем )
-
alter
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:47
Hotab написав:
Тырит только теплосеть, требуя многократно оплатить одно и то-же тепло.
Это никак не мешает теплосети накручивать счетчики подавая избыточные объемы тепла в дома. Люди вынуждены открывать окна, чтобы не угореть от жары, за счет этого идут повышенные потери тепла и счетчик накручивает больше.
Это очень хорошо слышно, когда ночью дают газу в отопление, становится душно, открываешь окно и слышно как скрипят окна у соседей - тоже начинают все открывать. И старушки под домом тоже жалуются, что не знают куда деваться, уже и окна открыли, а жарко. Так что не надо рассказывать про старушек, которым нужно тепло.
Например помню прошлой весной на улице было +22. А батареи топили +55 градусов, как в лютую зиму. Батереи тогда были укутаны, все окна открыты настежь и всеравно было жарко, т.к. на улице было тепло. В теплосети сказали что ничем помочь не могут, отключать будут когда прийдет указание. Так и топили еще около недели при +20 на улице.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:51
Цитрин я в самом начале написал, что лучше бы для начала заменили в старых домах вертикальную разводку на горизонтальную вместо теплопунктов и утепления домов.
-
rapyd777
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 02.06.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:52
Цитрин написав:
Это никак не мешает теплосети накручивать счетчики подавая избыточные объемы тепла в дома. Люди вынуждены открывать окна, чтобы не угореть от жары, за счет этого идут повышенные потери тепла и счетчик накручивает больше.
Выключайте фантазийный аппарат. Коетелка в подвале дома. Председатель осбб может играться с ней,как хочет. Кроме того, каждая квартира (если с инд.счеьчтком) может прикручивать.
Если в вашем доме ничего нельзя прикрутить нигде, это проблема только вашего дома. Тец не обязана ставить вам краны, менять разводку, прикручивать батареи или стояки.
В моем доме все нормально: всюду все регулируется, счётчики на каждую квартиру.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6374
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:53
alter написав:
Не знаю, как у Вас, но в моем детстве форточка на зиму не закрывалась, и при этом температура в комнате была около 26 градусов. Так что если где-то и регулировалось, то точно не везде и не всем )
Регулировалась еще и как иногда батареи еле теплые были, приходилось включать электрообогреватели и ходить дома в свитере.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:53
rapyd777 написав:Цитрин
я в самом начале написал, что лучше бы для начала заменили в старых домах вертикальную разводку на горизонтальную вместо теплопунктов и утепления домов.
Кто должен это сделать? Хозяева в доме - вы. Берите теплый кредит и делайте. Или за мой счёт (за счёт бюджета) надо поднять инвестиционную привлекательность вашей квартиры??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6374
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:55
Hotab написав:
Если в вашем доме ничего нельзя прикрутить нигде, это проблема только вашего дома.
Та-же проблема в соседних домах, как минимум в нескольких домах по району знаю - таже самая проблема - идет постоянный перетоп. Наверно такая проблема везде, где на домах счетчики. Там где счетчиков нет, наоборот жалуются что не топят.
Судя по жалобам на городском форуме - это проблема не только в нашем районе, она по всему городу. Весь город вынужден открывать окна, чтобы не париться как в бане.
Думаю проблема эта актуальна в масштабах всей страны. Сложно даже представить гигантские масштабы бесполезного сжигания газа на обогрев улиц.
И ктото еще втирает про необходимость утепления... Тут не утепление нужно, а кондиционер для охлаждения зимой.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 05 січ, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:58
Цитрин написав: Hotab написав:
Если в вашем доме ничего нельзя прикрутить нигде, это проблема только вашего дома.
Та-же проблема в соседних домах, как минимум в нескольких домах по району знаю - таже самая проблема - идет постоянный перетоп. Наверно такая проблема везде, где на домах счетчики. Там где счетчиков нет, наоборот жалуются что не топят.
Судя по жалобам на городском форуме - это проблема не только в нашем районе, она по всему городу.
Кто мешает вам поставить кран на вводе в дом?? После счётчика . Кто должен оплатить эту установку?
Мало просто заменить кран? Монтируйте ИТП. Это ваш дом. Ваши квартиры. Не тец, не города, не моя. Вкладывайтесь в свое жилье, кто вам мешает.
Цитрин написав:
Тут не утепление нужно, а кондиционер для охлаждения зимой.
Можете и это сделать. Зимой. Все в ваших руках. Это ваши деньги улетают в открытые окна.
Тец вам подвело в дом горячую воду. А как вы ею распорядитесь - it's up to you.
Можете не утеплять стены, не закрывать окна, включать кондиционеры зимой. Как решите.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6374
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:07
я уже считал, отапливать чисто электрообогревателями было бы выгоднее. Но проблема в том, что центральное отопление никак не отключить.
Была надежда, что из-за нехватки угля и газа в этом году не будут так жарить. И по началу вроде не сильно жарили. А после нового года опять начали.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 05 січ, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:07
GALeon написав:
Faceless написав:...
Если сосед хочет вырубать отопление полностью, то пусть переезжает в частный дом и делает, что хочет....
если сосед не хочет греть других - термомодернезирует свое желище, устраняя теплопотери
Его "же
лище" - это многоквартирный дом, со своими параметрами и характеристиками. В любом случае, отдельная квартира - не отдельная изолированная система, и совладельцы многоквартирного дома должны учитывать интересы друг друга. В частности, потому оплачивают отопление МОПов, и в частности сюда же относится не воровать у других, греясь за счет соседей
rapyd777 написав:
я в самом начале написал, что лучше бы для начала заменили в старых домах вертикальную разводку на горизонтальную вместо теплопунктов и утепления домов.
И кто это должен делать, кроме самих жителей - владельцев квартир?
rapyd777 написав:
Faceless так о том и речь, чтобы была возможность прикрутить на более комфортную температуру и заплатить меньше нужен индивидуальный счётчик на квартиру. Иначе крути не крути заплатишь по полной от метража. У немцев в спальнях кстати 16-18 и они далеко не идиоты.
Так эта возможность никуда не делась. Минимальный платеж зависит от среднего платежа по дому, и при этом раза в два ниже, т.е. даже если сделать себе заметно прохладнее, то расходы тепла не опустятся д оминимально. А если вообще выключить отопление - то тут уж извините, так или иначе вы теплом пользуетесь
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30882
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 7420 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rapyd777
і 26 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|