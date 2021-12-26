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Платіжки за опалення в
багатоповерхівках можна зменшити...

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:09

  Цитрин написав:я уже считал, отапливать чисто электрообогревателями было бы выгоднее. Но проблема в том, что центральное отопление никак не отключить.

Я не только считал, я так и делаю. Кондиционеры и ночью электротеплый пол. Кран на входе в квартиру перекрыт.
У нас договор с тец такой, что нулевики могут ничего не платить. Но они действительно свои квартиры обогревают. Электрикой.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:11

Hotab вы или шутник или с другой реальности, в любом доме из старого фонда 50% жильцов льготники и субсидианты, треть остальных просто не платит и им всем большой прибор на тарифы.
Востаннє редагувалось rapyd777 в Сер 05 січ, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:12

  Faceless написав:в частности сюда же относится не воровать у других, греясь за счет соседей


Вы когда в магазин приходите оплачиваете теплосети тепло, которое украли у магазина?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:13

  Цитрин написав:
  Faceless написав:в частности сюда же относится не воровать у других, греясь за счет соседей


Вы когда в магазин приходите оплачиваете теплосети тепло, которое украли у магазина?

Не украл, а купил - все заложено в цене на товары
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:21

  Faceless написав:Не украл, а купил - все заложено в цене на товары


Вы купили товар и заплатили магазину за товар.
А теплосети заплатили? За то что тепло украли у магазина?

Вы ведь прелагаете теплосети оплачивать то тепло, что уже оплатил сосед, но которое попало от него чегез стену.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:22

  rapyd777 написав:Hotab вы или шутник или с другой реальности, в любом доме из старого фонда 50% жильцов льготники и субсидианты, треть остальных просто не платит и им всем большой прибор на наши проблемы.


Льготники (я тоже льготник) в 90% случаев получают живым налом на карту свою льготу. Или на р/р , откуда можно сэкономленное тепло оплатить на электрику иди воду. Так что не надо петь песни.
Что касается неплатящих, сейчас у исполнительной такие полномочия, что с голоду можно сдохнуть, если они блокнут все счета, заберут авто, ружжо, и не выпустят заграницу.
Hotab
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  #<1 ... 4567
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