Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

Я не только считал, я так и делаю. Кондиционеры и ночью электротеплый пол. Кран на входе в квартиру перекрыт.
У нас договор с тец такой, что нулевики могут ничего не платить. Но они действительно свои квартиры обогревают. Электрикой.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:09
Я не только считал, я так и делаю. Кондиционеры и ночью электротеплый пол. Кран на входе в квартиру перекрыт.
У нас договор с тец такой, что нулевики могут ничего не платить. Но они действительно свои квартиры обогревают. Электрикой.
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:11
Hotab вы или шутник или с другой реальности, в любом доме из старого фонда 50% жильцов льготники и субсидианты, треть остальных просто не платит и им всем большой прибор на тарифы.
Востаннє редагувалось rapyd777 в Сер 05 січ, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:12
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:13
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:21
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:22
Льготники (я тоже льготник) в 90% случаев получают живым налом на карту свою льготу. Или на р/р , откуда можно сэкономленное тепло оплатить на электрику иди воду. Так что не надо петь песни.
Что касается неплатящих, сейчас у исполнительной такие полномочия, что с голоду можно сдохнуть, если они блокнут все счета, заберут авто, ружжо, и не выпустят заграницу.
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