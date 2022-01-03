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Як відрізняється вартість
продовольчого кошика в Україні...

Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:50

Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі виявилася нерівноцінною.

Дивися повний текст Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі.
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