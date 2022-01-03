Вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі виявилася нерівноцінною.
Дивися повний текст Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 11:50
Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні...
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Дивися повний текст Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі.
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