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Дивися повний текст Як оплатити товар, якщо вартість на ціннику й на касі відрізняється.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 13:48
Як оплатити товар, якщо вартість на ціннику й на касі...
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Дивися повний текст Як оплатити товар, якщо вартість на ціннику й на касі відрізняється.
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:48
Эти правила действуют и в случае отказа в обслуживание и продаже клиенту без маски
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:02
brk01230 Они отказывают, согласно ,постановления КМ. Можешь подать в суд, но штраф сразу придется заплатить за отсутствия маски
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:10
Re: Як оплатити товар, якщо вартість на ціннику й на касі...
Как раз аккурат под НГ покупал соль в местном минимаркете. На ценике цене 7.40, взял две пачки, на кассе пробивают и говорят к оплате 18,80. Я им - в чем трабл ценник 7,40, они мне мол то вы ошиблись, скорее цена 7,40 за килограммовую пачку, а у вас 1,5кг. Отвечаю - протрите глаза, цена за ту соль которую я взял, бежит помощница за цеником, при бегает говорит, да 7,40, но в базе у нас 9.4, говорю пофиг продавайте по той цене, что на ценике, а в ответ, мол касса не пропускает, т.к. цена по штрих-коду тянется с базы....
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:36
laa1999, GALeon, в таких случаях я оплачиваю ту сумму, которую пробивает касса, после чего зову администратора и мы вместе идем проверять ценник, после фиксации факта, что на ценнике цена ниже, магазин возвращает сумму переплаты.
Это вроде всегда работает, проверено в разных магазинах. С отказом вернуть переплату пока не сталкивался. Даже не было случаев, чтобы пытались качать права. Посмотрели ценник и без вопросов оформляют возврат переплаченной суммы. Если копейки нужно вернуть, то округляют в большую сторону. Ценник разумеется тут-же меняют
Уже вошло в привычку - пока набираю товар, запоминаю ценники. После оплаты тут-же возле кассы проверяю цены. Несоответствие встречается не так уж и редко, примерно раз в 2-3 месяца.
А вот до оплаты пытаться спорить бесполезно. Кассир не может пробить цену ниже той, которая у него в программе. Поэтому Вам предложат либо отказаться от товара, либо заплатить указанную сумму.
Когда идут подорожания и вижу старую цену, я обычно сразу фоткаю ценник, чтобы можно было показать, если успеют его поменять пока буду ходить по магазину.
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