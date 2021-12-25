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Електромобілі взимку: наскільки
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Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:48

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Это ваша "реальность"?


Вы-же уже купили, скоро сами увидите реальность.


Пздц. Я с машиной - теоретик, "то все реклама" . Вы без машины делаете декларативные заявления как практик - но оказывается никакой не практик. Пока! :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:56

  Цитрин написав:
  Hotab написав:нормально батареї живуть на морозі. Не гинуть. Пробіг суттєво падає, проте сама батарея життя не вкорочує.


Я знаю как ведут себя аккумуляторы на морозе в телефоне и других гаджетах. Дохнут в считанные дни. Причем теряют не заряд, а ёмкость. Проверено лично на десятках аккумуляторов. И я не вижу причин по которым большие сборки таких аккумуляторов в электромобилях будут вести себя иначе.


По чесноку батареи все таки разные. В мобилках используют литийполимер, а в авто сейчас повсеместно т.н. лиферы: литий-железо-фосфатный аккумулятор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Литий-железо-фосфатный_аккумулятор&stable=1
Упс. чей то ссылка коряво вставляется, но я думаю "шановне товарыство" разберётся.
Добавлю ещё:
https://pulsar.kiev.ua/ciklicheskiy_res ... yh_batarey
http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4 ... i-ionhttps
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 07 січ, 2022 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:19

  Hotab написав:Вы уже погуглили про этот тип батарей??

Нашли "-30°С"? :mrgreen:


Нет, не гуглил, просто интересно, при каких условиях Вы её храните - от -30 до +80 или от +10 до +20.

Ещё интересно, что Вы с ней делаете, если нужно уехать на несколько месяцев?

Это-ж бензиновую можно оставить на несколько лет, а по приезду заменить аккумулятор с резинками и кататься дальше. А в электричке замена аккумулятор - это сразу попадалово практически на всю стоимость автомобиля.

Причем б/у-шный или перебраный аккумулятор долго не проходит и опасен возгоранием, т.к. условия и качество сборки в гараже у дяди Васи сильно отличаются от заводских, где аккумуляторы собирают. А новый по цене обойдется как автомобиль.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:39

  drevlyanin написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:нормально батареї живуть на морозі. Не гинуть. Пробіг суттєво падає, проте сама батарея життя не вкорочує.


Я знаю как ведут себя аккумуляторы на морозе в телефоне и других гаджетах. Дохнут в считанные дни. Причем теряют не заряд, а ёмкость. Проверено лично на десятках аккумуляторов. И я не вижу причин по которым большие сборки таких аккумуляторов в электромобилях будут вести себя иначе.


По чесноку батареи все таки разные. В мобилках используют литийполимер, а в авто сейчас повсеместно т.н. лиферы: литий-железо-фосфатный аккумулятор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Литий-железо-фосфатный_аккумулятор&stable=1

Лиферы на электромобилях совсем не повсеместны. Лишь некоторые, в основном китайские производители (например BYD) пихают LiFePO4 в свои модели.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:41

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Вы уже погуглили про этот тип батарей??

Нашли "-30°С"? :mrgreen:


Нет, не гуглил, просто интересно, при каких условиях Вы её храните - от -30 до +80 или от +10 до +20.

Ещё интересно, что Вы с ней делаете, если нужно уехать на несколько месяцев?

Это-ж бензиновую можно оставить на несколько лет, а по приезду заменить аккумулятор с резинками и кататься дальше. А в электричке замена аккумулятор - это сразу попадалово практически на всю стоимость автомобиля.

Причем б/у-шный или перебраный аккумулятор долго не проходит и опасен возгоранием, т.к. условия и качество сборки в гараже у дяди Васи сильно отличаются от заводских, где аккумуляторы собирают. А новый по цене обойдется как автомобиль.


Акб действительно очень дорогие, но правды ради, литий-железо-фосфат не горят, в отличии от других типов лития.
Посмотрите на ссылки в моём посте выше.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 07 січ, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:45

Schmit, конечно не повсеместно, но они самые безопасные на сегодняшний момент, и пожалуй самые перспективные с учетом более низкой цены.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:41

drevlyanin, LiFePO аккумуляторы дороже Li-Ion и хуже переносят тепло. Поэтому быстрее выходят из строя летом в жару.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:01

  drevlyanin написав:Зеленый переход требует жертв. Да и ваапче-нефик шастать!


Да, но зачем себя насиловать. Пусть зеленый переход толкают гики-додики.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:23

  drevlyanin написав:Зеленый переход требует жертв. :lol: Да и ваапче-нефик шастать!


проблема зеленого перехода в том, что выбросы при производстве оборудования для "зелени" требует больше выбросов, чем использование классической энергетики. Плюс создает новые проблемы - утилизация аккумуляторов, ветряков и солнечных панелей, которые пока никто не знает как решать.

Грубо говоря, "зеленые технологии" экологически грязные, дают много карбоновых выбросов, крайне дорогие и создают массу мусора, который не утилизируется. Но очень удобны для коррупции, т.к. коррупционеры пилят огромные деньги из бюджета на "зеленых технологиях".

На фоне "зеленых технологий" классическая энергетика на нефти и газе выглядит просто образцом экологической чистоты.

Удобство для коррупционеров в том, что можно прятать выбросы и загрязнение в производстве и утилизации тех-же аккумуляторов, рассказывая какие они "экологически чистые при эксплуатации", умалчивая цену и объемы выбросов при их производстве и как влияет их утилизация на экологию.

Вообще - это типичный маркетинг, если компания наносит большой вред экологии и производят вредную и опасную химию, она зачастую берет себе зеленый логотип и рассказывает об экологии.
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  #<12
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