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Зростання цін сповільнилося:
скільки коштує житло у...

Зростання цін сповільнилося: скільки коштує житло у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:39

Зростання цін сповільнилося: скільки коштує житло у...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає слідкує за ринком нерухомості, дізнався, як змінились ціни на новобудови в столиці в грудні.

Дивися повний текст Зростання цін сповільнилося: скільки коштує житло у новобудовах Києва.
R2
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