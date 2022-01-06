Finance.ua як портал, що дбає слідкує за ринком нерухомості, дізнався, як змінились ціни на новобудови в столиці в грудні.
Дивися повний текст Зростання цін сповільнилося: скільки коштує житло у новобудовах Києва.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:39
Зростання цін сповільнилося: скільки коштує житло у...
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Дивися повний текст Зростання цін сповільнилося: скільки коштує житло у новобудовах Києва.
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