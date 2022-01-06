Невтішний прогноз озвучила експерт з питань ЖКГ Христина Ненно в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін - прогноз.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:24
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Дивися повний текст Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін - прогноз.
Додано: Суб 08 січ, 2022 08:50
Пора повторить все по казахском варианту!
У них же получилось! И газ подешевел и елбаса одна укатила вместе со свитой за границу!
Пора "вове и лене", а так же их родителям, показать что работать нужно для украинцев а не в карманы олигархов.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:43
А чо, повышайте: ещё миллионы отъедут за границу, остальные сами самоликвидируются по-быстрому.
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