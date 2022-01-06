RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:24

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Невтішний прогноз озвучила експерт з питань ЖКГ Христина Ненно в ефірі телеканалу "Україна 24".

Дивися повний текст Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін - прогноз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96958
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:24

"Может, что-то в консерватории подправить?" - Михаил Жванецкий...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 06.08.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:50

Пора повторить все по казахском варианту!
У них же получилось! И газ подешевел и елбаса одна укатила вместе со свитой за границу!
Пора "вове и лене", а так же их родителям, показать что работать нужно для украинцев а не в карманы олигархов.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 370
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:22

А что ожидает тех,кто творит этот беспредел?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:43

А чо, повышайте: ещё миллионы отъедут за границу, остальные сами самоликвидируются по-быстрому.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:33

мозгов только на повышение тарифов хватает, больные люди
велвел
 
Повідомлень: 24
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:08

Что-то как-то опять у нас порядок перепутали. Сначала поднимаем на 20-50% среднюю ЗП,а за ней можем подтягивать тарифы. А то у нас зп не меняется, процент расходов на еду в бюджете семьи уже около 50% https://news.finance.ua/ru/news/-/506629/kak-otlichaetsya-stoimost-prodovolstvennoj-korziny-v-ukraine-i-polshe, так нам проталкивают идею, что и это не предел, ну чо уж, давайте еще выше поднимать, давайте деньги совсем не платить, а только продуктовыми наборами выдавать? Ну и автоматом коммуналку в зависимости от количества отработанных часов списывать. Власть, ау?! Вы там совсем уже в стратосфере и обычного человека с его доходами рассмотреть не можете?? Хотя, судя по намеренью повысить жалованье полиции, таки власть задницей чувствует опасность, боится, чтоб когда народ бунтовать начнет, то правоохранители не поддерживали их, а защищали министров, бросивших кость.
gym
 
Повідомлень: 70
З нами з: 19.05.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:26

По моему кто то страх потерял.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 58 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть... 1, 2
R2 » П'ят 07 січ, 2022 10:13
19 3308
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 23:43
Козак-характерник
Зростання цін сповільнилося: скільки коштує житло у...
R2 » П'ят 07 січ, 2022 15:39
0 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 15:39
R2
Скільки українців мають заощадження та в чому їх...
R2 » Сер 05 січ, 2022 14:18
5 528
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 січ, 2022 10:43
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.