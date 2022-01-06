Невтішний прогноз озвучила експерт з питань ЖКГ Христина Ненно в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін - прогноз.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:24
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін - прогноз.
Додано: Суб 08 січ, 2022 08:50
Пора повторить все по казахском варианту!
У них же получилось! И газ подешевел и елбаса одна укатила вместе со свитой за границу!
Пора "вове и лене", а так же их родителям, показать что работать нужно для украинцев а не в карманы олигархов.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:43
А чо, повышайте: ещё миллионы отъедут за границу, остальные сами самоликвидируются по-быстрому.
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:08
Что-то как-то опять у нас порядок перепутали. Сначала поднимаем на 20-50% среднюю ЗП,а за ней можем подтягивать тарифы. А то у нас зп не меняется, процент расходов на еду в бюджете семьи уже около 50% https://news.finance.ua/ru/news/-/506629/kak-otlichaetsya-stoimost-prodovolstvennoj-korziny-v-ukraine-i-polshe, так нам проталкивают идею, что и это не предел, ну чо уж, давайте еще выше поднимать, давайте деньги совсем не платить, а только продуктовыми наборами выдавать? Ну и автоматом коммуналку в зависимости от количества отработанных часов списывать. Власть, ау?! Вы там совсем уже в стратосфере и обычного человека с его доходами рассмотреть не можете?? Хотя, судя по намеренью повысить жалованье полиции, таки власть задницей чувствует опасность, боится, чтоб когда народ бунтовать начнет, то правоохранители не поддерживали их, а защищали министров, бросивших кость.
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