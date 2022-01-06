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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:24

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Невтішний прогноз озвучила експерт з питань ЖКГ Христина Ненно в ефірі телеканалу "Україна 24".

Дивися повний текст Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:24

"Может, что-то в консерватории подправить?" - Михаил Жванецкий...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:22

А что ожидает тех,кто творит этот беспредел?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:08

Что-то как-то опять у нас порядок перепутали. Сначала поднимаем на 20-50% среднюю ЗП,а за ней можем подтягивать тарифы. А то у нас зп не меняется, процент расходов на еду в бюджете семьи уже около 50% https://news.finance.ua/ru/news/-/506629/kak-otlichaetsya-stoimost-prodovolstvennoj-korziny-v-ukraine-i-polshe, так нам проталкивают идею, что и это не предел, ну чо уж, давайте еще выше поднимать, давайте деньги совсем не платить, а только продуктовыми наборами выдавать? Ну и автоматом коммуналку в зависимости от количества отработанных часов списывать. Власть, ау?! Вы там совсем уже в стратосфере и обычного человека с его доходами рассмотреть не можете?? Хотя, судя по намеренью повысить жалованье полиции, таки власть задницей чувствует опасность, боится, чтоб когда народ бунтовать начнет, то правоохранители не поддерживали их, а защищали министров, бросивших кость.
gym
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:26

По моему кто то страх потерял.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:30

Вот спасибо. Как неожиданно...
olic_cdma
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:47

кто рисует цену на газ?
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:53

Якийсь невідомий "експерт" спрогнозував, а народ вже сприймає це як доконаний факт.
volter2424
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:53

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Господа, чего вы все так негативно настроены? Ведь есть же и позитивные новости, вот например:
https://news.finance.ua/ua/news/-/506580/ahmetov-pidnyavsya-v-rejtyngu-milyarderiv-bloomberg
:lol:
alter
 
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НКРЭКУ устанавили "зеленые" тарифы для генерирующих систем от 1,79 грн за кВт-ч, а продают для бизнеса от 7 грн. ,,А вы еврей по папе или по маме? — По ситуации."
tvd4
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