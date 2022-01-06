Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:10
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
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Bobua
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