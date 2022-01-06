Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:10
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
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Bobua
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:49
Bobua написав:
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
Скільки разів на місяць миєтесь?
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:50
BIGor написав: Bobua написав:
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
Скільки разів на місяць миєтесь?
Да сколько той зимы
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alter
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:52
BIGor написав:
Скільки разів на місяць миєтесь?
он видимо моется дождевой водой во дворе и в туалет на огород ходит, поэтому на эти нужды вода ему не нужна.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:30
rytton написав:
кто рисует цену на газ?
жадность...
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Додано: Суб 08 січ, 2022 19:31
alter написав: BIGor написав: Bobua написав:
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
Скільки разів на місяць миєтесь?
Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
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Bobua
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