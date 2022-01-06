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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:10

І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:49

  Bobua написав:І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?

Скільки разів на місяць миєтесь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:50

  BIGor написав:
  Bobua написав:І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?

Скільки разів на місяць миєтесь?

Да сколько той зимы
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:52

  BIGor написав:Скільки разів на місяць миєтесь?


он видимо моется дождевой водой во дворе и в туалет на огород ходит, поэтому на эти нужды вода ему не нужна.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:30

  rytton написав:кто рисует цену на газ?

жадность...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:31

  alter написав:
  BIGor написав:
  Bobua написав:І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?

Скільки разів на місяць миєтесь?

Да сколько той зимы

:)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:46

  Bobua написав:
  alter написав:
  BIGor написав:Скільки разів на місяць миєтесь?

Да сколько той зимы

:)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(

Так і думав, що миєтесь з еквіваленту 5 пляшок кока-коли 2л.
А якщо менше митись - то і не треба куплять мило та шампуні - просто супер економія.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:17

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Bobua написав:
  alter написав:
  BIGor написав:Скільки разів на місяць миєтесь?

Да сколько той зимы

:)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(
Взагалі то з точністю до навпаки, про шкідливо
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:40

  gym написав:власть задницей чувствует опасность, боится, чтоб когда народ бунтовать начнет,


Власть не боится бунтов, их организовывать некому!
Произойдет еще более худшая ситуация(реальная проблема) - население перестанет платить коммуналку, ну то есть вообще перестанет и что делать?
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:17

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Багато хто вже давно пішов далі у своєму розвитку, коли не включають власне опалення, сплять і ходять у куртках цілодобово і звичайно ж заощаджують одночасно і на воді.
Згадався анекдот в тему: Навіщо щоразу після туалету мити руки, досить один раз на місяць помити свої геніталії.
Прораб
 
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