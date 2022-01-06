Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:10
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
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Bobua
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:49
Bobua написав:
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
Скільки разів на місяць миєтесь?
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:50
BIGor написав: Bobua написав:
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
Скільки разів на місяць миєтесь?
Да сколько той зимы
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alter
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:52
BIGor написав:
Скільки разів на місяць миєтесь?
он видимо моется дождевой водой во дворе и в туалет на огород ходит, поэтому на эти нужды вода ему не нужна.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:30
rytton написав:
кто рисует цену на газ?
жадность...
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Тракторист
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Додано: Суб 08 січ, 2022 19:31
alter написав: BIGor написав: Bobua написав:
І де тут проблема? Якщо виливати 1м³/місяць -- то яка різниця 25₴ чи 50₴?
Скільки разів на місяць миєтесь?
Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
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Bobua
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Додано: Суб 08 січ, 2022 19:46
Bobua написав: alter написав: BIGor написав:
Скільки разів на місяць миєтесь?
Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
Так і думав, що миєтесь з еквіваленту 5 пляшок кока-коли 2л.
А якщо менше митись - то і не треба куплять мило та шампуні - просто супер економія.
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BIGor
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:17
Bobua написав: alter написав: BIGor написав:
Скільки разів на місяць миєтесь?
Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
Взагалі то з точністю до навпаки, про шкідливо
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Faceless
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Додано: Суб 08 січ, 2022 20:40
gym написав:
власть задницей чувствует опасность, боится, чтоб когда народ бунтовать начнет,
Власть не боится бунтов, их организовывать некому!
Произойдет еще более худшая ситуация(реальная проблема) - население перестанет платить коммуналку
, ну то есть вообще перестанет и что делать?
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hno3
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:17
Багато хто вже давно пішов далі у своєму розвитку, коли не включають власне опалення, сплять і ходять у куртках цілодобово і звичайно ж заощаджують одночасно і на воді.
Згадався анекдот в тему: Навіщо щоразу після туалету мити руки, досить один раз на місяць помити свої геніталії.
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Прораб
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