|
|
|
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:32
tvd4 написав:
НКРЭКУ устанавили "зеленые" тарифы для генерирующих систем от 1,79 грн за кВт-ч, а продают для бизнеса от 7 грн.
А может не нужно выдёргивать из новостей столько ту информацию, которая вам подходит ? Например, ваша информация должна полностью выглядеть так: "Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн за кВт-год до 7,55 грн
за кВт-год."
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:13
LutsMan написав:
А может не нужно выдёргивать из новостей столько ту информацию, которая вам подходит ? Например, ваша информация должна полностью выглядеть так: "Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн за кВт-год до 7,55 грн
за кВт-год."
Для полноты картины правильно было-бы еще указывать себестоимость электроэнергии АЭС - 0.5667 грн за кВт*час.
Чтобы сразу была видна спекулятивная составляющая установленной цены.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:14
Faceless написав: Bobua написав: alter написав:
quote="5370946:BIGor"]
Скільки разів на місяць миєтесь?
/quote]
Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
Взагалі то з точністю до навпаки, про шкідливо
Мило так часто, крім знежирення-пересушування -- ще й вбиває корисні бактерії.
Які захищали шкіру. Від шкідливих.
А потім приходять ті шкідливі. І все...
А ще існує спец.мило, яке все це робить швидше. "Бактерицидне"?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 853
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:21
Bobua написав: alter написав: BIGor написав:
Скільки разів на місяць миєтесь?
Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
ні на що інше воду більше не використовуєте? посуд не миєте, речі не перете, в туалет на вулицю ходите? ну і т.д. не хотів би я з вами десь поруч опинитися
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1104
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:24
Bobua, извиняюсь за вопрос, а писаете и какаете Вы как?
Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.
Или Вы не смываете и нюхаете вонь, ради экономии?
А как с посудой на кухне? Вообще не моете? Ведь это как минимум 1.5-2 куба в месяц, в ваш лимит никак не вписывается.
А стирка? Не стираете?
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:12
Цитрин
Да забейте, помню этот странный человек тут на форуме писал, что отопление делает 15 градусов и ему как раз. Этакая украинская версия Скруджа. Или же он типичный пример «хватіт скігліть» - 1 куб воды на месяц и 15 градусов тепла в квартире это роскошь, доступная только для лучших граждан Украины, правительство старается, а вы не цените, неблагодарные!
-
gym
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|23
|3992
|
Суб 08 січ, 2022 15:25
NDV
|
|0
|69
|
П'ят 07 січ, 2022 15:39
R2
|
|5
|538
|
Чет 06 січ, 2022 10:43
cohan
|