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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:32

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

  tvd4 написав:НКРЭКУ устанавили "зеленые" тарифы для генерирующих систем от 1,79 грн за кВт-ч, а продают для бизнеса от 7 грн.

А может не нужно выдёргивать из новостей столько ту информацию, которая вам подходит ? Например, ваша информация должна полностью выглядеть так: "Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн за кВт-год до 7,55 грн за кВт-год."
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:13

  LutsMan написав:А может не нужно выдёргивать из новостей столько ту информацию, которая вам подходит ? Например, ваша информация должна полностью выглядеть так: "Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн за кВт-год до 7,55 грн за кВт-год."


Для полноты картины правильно было-бы еще указывать себестоимость электроэнергии АЭС - 0.5667 грн за кВт*час.

Чтобы сразу была видна спекулятивная составляющая установленной цены.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:14

  Faceless написав:
Bobua написав:
  alter написав:quote="5370946:BIGor"]
Скільки разів на місяць миєтесь?
/quote]
Да сколько той зимы

:)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(
Взагалі то з точністю до навпаки, про шкідливо

Мило так часто, крім знежирення-пересушування -- ще й вбиває корисні бактерії.
Які захищали шкіру. Від шкідливих.
А потім приходять ті шкідливі. І все...
А ще існує спец.мило, яке все це робить швидше. "Бактерицидне"?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:21

  Bobua написав:
  alter написав:
  BIGor написав:Скільки разів на місяць миєтесь?

Да сколько той зимы

:)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(


ні на що інше воду більше не використовуєте? посуд не миєте, речі не перете, в туалет на вулицю ходите? ну і т.д. не хотів би я з вами десь поруч опинитися :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:24

Bobua, извиняюсь за вопрос, а писаете и какаете Вы как?

Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.

Или Вы не смываете и нюхаете вонь, ради экономии?

А как с посудой на кухне? Вообще не моете? Ведь это как минимум 1.5-2 куба в месяц, в ваш лимит никак не вписывается.

А стирка? Не стираете?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:12

Цитрин
Да забейте, помню этот странный человек тут на форуме писал, что отопление делает 15 градусов и ему как раз. Этакая украинская версия Скруджа. Или же он типичный пример «хватіт скігліть» - 1 куб воды на месяц и 15 градусов тепла в квартире это роскошь, доступная только для лучших граждан Украины, правительство старается, а вы не цените, неблагодарные!
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