Мило так часто, крім знежирення-пересушування -- ще й вбиває корисні бактерії.
Які захищали шкіру. Від шкідливих.
А потім приходять ті шкідливі. І все...
А ще існує спец.мило, яке все це робить швидше. "Бактерицидне"?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:14
Мило так часто, крім знежирення-пересушування -- ще й вбиває корисні бактерії.
Які захищали шкіру. Від шкідливих.
А потім приходять ті шкідливі. І все...
А ще існує спец.мило, яке все це робить швидше. "Бактерицидне"?
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:21
ні на що інше воду більше не використовуєте? посуд не миєте, речі не перете, в туалет на вулицю ходите? ну і т.д. не хотів би я з вами десь поруч опинитися
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:24
Bobua, извиняюсь за вопрос, а писаете и какаете Вы как?
Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.
Или Вы не смываете и нюхаете вонь, ради экономии?
А как с посудой на кухне? Вообще не моете? Ведь это как минимум 1.5-2 куба в месяц, в ваш лимит никак не вписывается.
А стирка? Не стираете?
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:12
Цитрин
Да забейте, помню этот странный человек тут на форуме писал, что отопление делает 15 градусов и ему как раз. Этакая украинская версия Скруджа. Или же он типичный пример «хватіт скігліть» - 1 куб воды на месяц и 15 градусов тепла в квартире это роскошь, доступная только для лучших граждан Украины, правительство старается, а вы не цените, неблагодарные!
Додано: Суб 08 січ, 2022 23:53
Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..
Додано: Нед 09 січ, 2022 00:34
Причем маленкий объем 3-4 литра
Додано: Нед 09 січ, 2022 00:35
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін
Интересно: почему у нас "свет" должен стоить дешевле чем в Европе? Большинство генерирующих мощностей находятся в частной собственности, почему капиталисты, по мнению пересичного, должны продавать ЭЭ дешевле в Украине чем могут продавать в Европу?
Если у вас будет свое производство или бизнес по оказанию услуг вы будете готовы продавать свои товары или услуги намного дешевле чем конкуренты, только из-за того, что наши сограждане любят прибедняться либо не способны заработать денег на достойную жизнь?
Каждый раз испытываю "Испанский стыд" когда читаю комментарии к подобным темам. Взрослый, здравомыслящий человек понимает, что усилия на увеличение дохода принесут больше результата, чем скулеж от подорожания ЭЭ на несколько копеек.
Как-то в теме по инвестированию прочитал здравый комментарий: Если вы получаете в Киеве меньше чем 2к доляров, то надо инвестировать в свое образование, что бы обрести более прибыльную профессию. А когда доходы будут позволять заниматься инвестированием, то незначительное повышение цен не будет вызывать такого бурления. Еще бы понял, если бы магнаты обсуждали повышение цен и удорожание себестоимости продукции, но в данном случае скулеж в основном из-за роста цен для населения. Будете платить 700грн или 1000грн неужели такая большая разница и не стыдно ли сокрушаться по этому поводу на серьезных щах?! )
К большинству тем читаю комментарии и складывается впечатление, что здесь не финансовый форум для инвесторов и собственников бизнеса, а сходка любителей поплакаться какие они бедные и вызвать к себе жалость.
Вообще за то, что бы прекратить "плодение нищеты" путем подачек и субсидий. Если прихожу в магазин и допустим у меня не хватает денег на условную колбасу, то я либо вообще не буду покупать колбасу, либо куплю что-то дешевле на что хватает денег. Почему с ЭлектроЭнергией должно быть по-другому? Не хватает дохода, что бы платить за газ или ЭЭ - переезжайте в село и топите валежником. Функции государства не ограничиваются только субсидированием иждивенцев. Даже если государство будет субсидировать цены на ЭЭ, то это все равно будет делаться за счет налогов, которые в большинстве пополняются за счет самих же пересичных. Неужели не очевидно, что прямые платежи гораздо проще контролировать чем через чинуш и не прозрачные субсидии? Вообще социализм - чудовищная мерзость, когда одни люди платят за других и еще и разного рода чиновники паразитируют на этом, но тут мы уже упремся в противостояние левой и правой идеологии.
Вывод: надо вкладывать деньги в собственное образование и развитие, а не тратить время на написание "нищебродских" комментариев и засорение форума. Надоело уже читать, что вам что-то кто-то должен, кроме вас самих.
P.S. Написал это все и задумался: для кого стараюсь? Умные и так понимают, а остальные 73% будут голосовать за "зелень" в том и илом виде и писать жалостливые отзывы как это не прискорбно. Единственное на что надеюсь, что количество нытья уменьшиться и будет больше полезных комментариев.
Додано: Нед 09 січ, 2022 02:39
Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..
У вас вже вода дорівнює мило? Підозрюю, що й те - господарське?
Додано: Нед 09 січ, 2022 02:51
Потому, что электричество продавать в обход государства запрещено.
Смысл государства не в том, чтобы создавать монополии и обогащать олигархов за счет ограничений прав народа и создания преференций олигархам, а в обеспечении порядка и защите прав народа. Так понятно?
Вы ошибаетесь. Большинство генерирующих мощностей находится в государственной собственности. Например, АЭС вырабатывает 65% электроэнергии и продает её по цене в разы ниже себестоимости (себестоимость 0.5667 грн/кВт*ч). А продает, насколько помню по 0.10 грн/кВт*ч (пишу по памяти, могу ошибаться, сейчас нет ссылки под рукой, но цена закупки у АЭС ниже себестоимости).
Почему прокладки, которые не вырабатывают электроэнергию могут класть себе в карман разницу между ценой по которой АЭС продает электричество и ценой, по которой граждане её покупают? И почему эта разница в разы больше (а для предприятий в десятки раз больше), чем цена по которой генерирующие компании её продают?
Более того, такие прокладки управляемые олигархами опасны для страны и государства, т.к. олигархи незаконно используют государство в целях наживы. Поэтому иностранным государствам или преступным организациям не составляет труда собрать на них компромат и путем шантажа поставить под свой контроль, вместе с чиновниками, которых они используют в своих коррупционных схемах. Это создает угрозу суверенитету страны.
Потому, что открыть магазин и продавать условную колбасу гражданам Украины по той цене, по которой захочется может любой гражданин Украины. А продавать электричество не может, т.к. государство ограничило права граждан продавать друг-другу электричество. Ограничило в обмен на то, что будет устанавливать адекватную цену, не давая преимуществ олигархам и не нарушая права граждан.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 09 січ, 2022 04:16, всього редагувалось 12 разів.
Додано: Нед 09 січ, 2022 02:58
Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..
Опыт Казахстана ничему не учит ???
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