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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:14

  Faceless написав:
Bobua написав:
  alter написав:quote="5370946:BIGor"]
Скільки разів на місяць миєтесь?
/quote]
Да сколько той зимы

:)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(
Взагалі то з точністю до навпаки, про шкідливо

Мило так часто, крім знежирення-пересушування -- ще й вбиває корисні бактерії.
Які захищали шкіру. Від шкідливих.
А потім приходять ті шкідливі. І все...
А ще існує спец.мило, яке все це робить швидше. "Бактерицидне"?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:21

  Bobua написав:
  alter написав:
  BIGor написав:Скільки разів на місяць миєтесь?

Да сколько той зимы

:)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(


ні на що інше воду більше не використовуєте? посуд не миєте, речі не перете, в туалет на вулицю ходите? ну і т.д. не хотів би я з вами десь поруч опинитися :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:24

Bobua, извиняюсь за вопрос, а писаете и какаете Вы как?

Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.

Или Вы не смываете и нюхаете вонь, ради экономии?

А как с посудой на кухне? Вообще не моете? Ведь это как минимум 1.5-2 куба в месяц, в ваш лимит никак не вписывается.

А стирка? Не стираете?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:12

Цитрин
Да забейте, помню этот странный человек тут на форуме писал, что отопление делает 15 градусов и ему как раз. Этакая украинская версия Скруджа. Или же он типичный пример «хватіт скігліть» - 1 куб воды на месяц и 15 градусов тепла в квартире это роскошь, доступная только для лучших граждан Украины, правительство старается, а вы не цените, неблагодарные!
gym
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:53

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

  Цитрин написав:Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.

Есть спец. унитазы (довольно распостраненные) с двумя кнопками слива - 1-я - маленький объем слива, 2-я большой. Так наверное экономней.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:34

  BIGor написав:
  Цитрин написав:Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.

Есть спец. унитазы (довольно распостраненные) с двумя кнопками слива - 1-я - маленький объем слива, 2-я большой. Так наверное экономней.

Причем маленкий объем 3-4 литра
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:35

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання цін

Интересно: почему у нас "свет" должен стоить дешевле чем в Европе? Большинство генерирующих мощностей находятся в частной собственности, почему капиталисты, по мнению пересичного, должны продавать ЭЭ дешевле в Украине чем могут продавать в Европу?
Если у вас будет свое производство или бизнес по оказанию услуг вы будете готовы продавать свои товары или услуги намного дешевле чем конкуренты, только из-за того, что наши сограждане любят прибедняться либо не способны заработать денег на достойную жизнь?
Каждый раз испытываю "Испанский стыд" когда читаю комментарии к подобным темам. Взрослый, здравомыслящий человек понимает, что усилия на увеличение дохода принесут больше результата, чем скулеж от подорожания ЭЭ на несколько копеек.
Как-то в теме по инвестированию прочитал здравый комментарий: Если вы получаете в Киеве меньше чем 2к доляров, то надо инвестировать в свое образование, что бы обрести более прибыльную профессию. А когда доходы будут позволять заниматься инвестированием, то незначительное повышение цен не будет вызывать такого бурления. Еще бы понял, если бы магнаты обсуждали повышение цен и удорожание себестоимости продукции, но в данном случае скулеж в основном из-за роста цен для населения. Будете платить 700грн или 1000грн неужели такая большая разница и не стыдно ли сокрушаться по этому поводу на серьезных щах?! )
К большинству тем читаю комментарии и складывается впечатление, что здесь не финансовый форум для инвесторов и собственников бизнеса, а сходка любителей поплакаться какие они бедные и вызвать к себе жалость.
Вообще за то, что бы прекратить "плодение нищеты" путем подачек и субсидий. Если прихожу в магазин и допустим у меня не хватает денег на условную колбасу, то я либо вообще не буду покупать колбасу, либо куплю что-то дешевле на что хватает денег. Почему с ЭлектроЭнергией должно быть по-другому? Не хватает дохода, что бы платить за газ или ЭЭ - переезжайте в село и топите валежником. Функции государства не ограничиваются только субсидированием иждивенцев. Даже если государство будет субсидировать цены на ЭЭ, то это все равно будет делаться за счет налогов, которые в большинстве пополняются за счет самих же пересичных. Неужели не очевидно, что прямые платежи гораздо проще контролировать чем через чинуш и не прозрачные субсидии? Вообще социализм - чудовищная мерзость, когда одни люди платят за других и еще и разного рода чиновники паразитируют на этом, но тут мы уже упремся в противостояние левой и правой идеологии.
Вывод: надо вкладывать деньги в собственное образование и развитие, а не тратить время на написание "нищебродских" комментариев и засорение форума. Надоело уже читать, что вам что-то кто-то должен, кроме вас самих.
P.S. Написал это все и задумался: для кого стараюсь? Умные и так понимают, а остальные 73% будут голосовать за "зелень" в том и илом виде и писать жалостливые отзывы как это не прискорбно. Единственное на что надеюсь, что количество нытья уменьшиться и будет больше полезных комментариев.
KirTer
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 02:39

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Bobua написав:
  Faceless написав:
Bobua написав::)

Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво... :(
Взагалі то з точністю до навпаки, про шкідливо

Мило так часто, крім знежирення-пересушування -- ще й вбиває корисні бактерії.
Які захищали шкіру. Від шкідливих.
А потім приходять ті шкідливі. І все...
А ще існує спец.мило, яке все це робить швидше. "Бактерицидне"?

У вас вже вода дорівнює мило? Підозрюю, що й те - господарське?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 02:51

  KirTer написав:Интересно: почему у нас "свет" должен стоить дешевле чем в Европе?


Потому, что электричество продавать в обход государства запрещено.

Смысл государства не в том, чтобы создавать монополии и обогащать олигархов за счет ограничений прав народа и создания преференций олигархам, а в обеспечении порядка и защите прав народа. Так понятно? :wink:

  KirTer написав:Большинство генерирующих мощностей находятся в частной собственности, почему капиталисты, по мнению пересичного, должны продавать ЭЭ дешевле в Украине чем могут продавать в Европу?


Вы ошибаетесь. Большинство генерирующих мощностей находится в государственной собственности. Например, АЭС вырабатывает 65% электроэнергии и продает её по цене в разы ниже себестоимости (себестоимость 0.5667 грн/кВт*ч). А продает, насколько помню по 0.10 грн/кВт*ч (пишу по памяти, могу ошибаться, сейчас нет ссылки под рукой, но цена закупки у АЭС ниже себестоимости).

Почему прокладки, которые не вырабатывают электроэнергию могут класть себе в карман разницу между ценой по которой АЭС продает электричество и ценой, по которой граждане её покупают? И почему эта разница в разы больше (а для предприятий в десятки раз больше), чем цена по которой генерирующие компании её продают?

Более того, такие прокладки управляемые олигархами опасны для страны и государства, т.к. олигархи незаконно используют государство в целях наживы. Поэтому иностранным государствам или преступным организациям не составляет труда собрать на них компромат и путем шантажа поставить под свой контроль, вместе с чиновниками, которых они используют в своих коррупционных схемах. Это создает угрозу суверенитету страны.

  KirTer написав:Если прихожу в магазин и допустим у меня не хватает денег на условную колбасу, то я либо вообще не буду покупать колбасу, либо куплю что-то дешевле на что хватает денег. Почему с ЭлектроЭнергией должно быть по-другому?


Потому, что открыть магазин и продавать условную колбасу гражданам Украины по той цене, по которой захочется может любой гражданин Украины. А продавать электричество не может, т.к. государство ограничило права граждан продавать друг-другу электричество. Ограничило в обмен на то, что будет устанавливать адекватную цену, не давая преимуществ олигархам и не нарушая права граждан.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 09 січ, 2022 04:16, всього редагувалось 12 разів.
Цитрин
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Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Опыт Казахстана ничему не учит ???
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