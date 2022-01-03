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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 04:06

  KirTer написав:Вывод: надо вкладывать деньги в собственное образование и развитие, а не тратить время на написание "нищебродских" комментариев и засорение форума. Надоело уже читать, что вам что-то кто-то должен, кроме вас самих.


Вот именно, Вам бы потратить время на собственное образование, потому что то, что Вы предлагаете - это называется предательство и сдача национальных интересов.
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