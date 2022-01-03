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Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:24
Investor_K написав:
У що вкладати гроші?
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:26
wild.tomcat написав: Bobua написав: alter написав:
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Скільки разів на місяць миєтесь?
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Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
ні на що інше воду більше не використовуєте? посуд не миєте, речі не перете, в туалет на вулицю ходите? ну і т.д. не хотів би я з вами десь поруч опинитися
Цитрин написав:Bobua
, извиняюсь за вопрос, а писаете и какаете Вы как?
Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.
Или Вы не смываете и нюхаете вонь, ради экономии?
А как с посудой на кухне? Вообще не моете? Ведь это как минимум 1.5-2 куба в месяц, в ваш лимит никак не вписывается.
А стирка? Не стираете?
Воду використовую тричі:
1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);
2) помив підлогу;
3) злив в унітаз.
Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945
І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре.
І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.
Не можна податками субсидіювати марнотратство...
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