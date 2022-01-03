Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

KirTer написав:

Даже если государство будет субсидировать цены на ЭЭ, то это все равно будет делаться за счет налогов, которые в большинстве пополняются за счет самих же пересичных.

Интересно: почему у нас "свет" должен стоить дешевле чем в Европе? Большинство генерирующих мощностей находятся в частной собственности, почему капиталисты, по мнению пересичного, должны продавать ЭЭ дешевле в Украине чем могут продавать в Европу?Если у вас будет свое производство или бизнес по оказанию услуг вы будете готовы продавать свои товары или услуги намного дешевле чем конкуренты, только из-за того, что наши сограждане любят прибедняться либо не способны заработать денег на достойную жизнь?Каждый раз испытываю "Испанский стыд" когда читаю комментарии к подобным темам. Взрослый, здравомыслящий человек понимает, что усилия на увеличение дохода принесут больше результата, чем скулеж от подорожания ЭЭ на несколько копеек.Как-то в теме по инвестированию прочитал здравый комментарий:А когда доходы будут позволять заниматься инвестированием, то незначительное повышение цен не будет вызывать такого бурления. Еще бы понял, если бы магнаты обсуждали повышение цен и удорожание себестоимости продукции, но в данном случае скулеж в основном из-за роста цен для населения. Будете платить 700грн или 1000грн неужели такая большая разница и не стыдно ли сокрушаться по этому поводу на серьезных щах?! )К большинству тем читаю комментарии и складывается впечатление, что здесь не финансовый форум для инвесторов и собственников бизнеса, а сходка любителей поплакаться какие они бедные и вызвать к себе жалость.Вообще за то, что бы прекратить "плодение нищеты" путем подачек и субсидий. Если прихожу в магазин и допустим у меня не хватает денег на условную колбасу, то я либо вообще не буду покупать колбасу, либо куплю что-то дешевле на что хватает денег. Почему с ЭлектроЭнергией должно быть по-другому? Не хватает дохода, что бы платить за газ или ЭЭ - переезжайте в село и топите валежником. Функции государства не ограничиваются только субсидированием иждивенцев.Неужели не очевидно, что прямые платежи гораздо проще контролировать чем через чинуш и не прозрачные субсидии? Вообще социализм - чудовищная мерзость, когда одни люди платят за других и еще и разного рода чиновники паразитируют на этом, но тут мы уже упремся в противостояние левой и правой идеологии.Вывод: надо вкладывать деньги в собственное образование и развитие, а не тратить время на написание "нищебродских" комментариев и засорение форума. Надоело уже читать, что вам что-то кто-то должен, кроме вас самих.P.S. Написал это все и задумался: для кого стараюсь? Умные и так понимают, а остальные 73% будут голосовать за "зелень" в том и илом виде и писать жалостливые отзывы как это не прискорбно. Единственное на что надеюсь, что количество нытья уменьшиться и будет больше полезных комментариев.