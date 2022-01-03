Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:24
Investor_K написав:
У що вкладати гроші?
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:26
wild.tomcat написав: Bobua написав: alter написав:
quote="5370946:BIGor"]
Скільки разів на місяць миєтесь?
/quote]
Да сколько той зимы
Вимірював, що ~11л/раз під душем.
Отже, з 1м³ вийде 90разів... Для шкіри так багато -- надто шкілдиво...
ні на що інше воду більше не використовуєте? посуд не миєте, речі не перете, в туалет на вулицю ходите? ну і т.д. не хотів би я з вами десь поруч опинитися
Цитрин написав:Bobua
, извиняюсь за вопрос, а писаете и какаете Вы как?
Один раз смыть унитаз - это 0.01 куба. 1 куб хватит всего на 100 смывов или всего 3 раза в день, но тогда на душ ничего не останется.
Или Вы не смываете и нюхаете вонь, ради экономии?
А как с посудой на кухне? Вообще не моете? Ведь это как минимум 1.5-2 куба в месяц, в ваш лимит никак не вписывается.
А стирка? Не стираете?
Воду використовую тричі:
1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);
2) помив підлогу;
3) злив в унітаз.
Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945
І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре.
І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.
Не можна податками субсидіювати марнотратство...
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:42
KirTer написав:
Интересно: почему у нас "свет" должен стоить дешевле чем в Европе? Большинство генерирующих мощностей находятся в частной собственности, почему капиталисты, по мнению пересичного, должны продавать ЭЭ дешевле в Украине чем могут продавать в Европу?
Если у вас будет свое производство или бизнес по оказанию услуг вы будете готовы продавать свои товары или услуги намного дешевле чем конкуренты, только из-за того, что наши сограждане любят прибедняться либо не способны заработать денег на достойную жизнь?
Каждый раз испытываю "Испанский стыд" когда читаю комментарии к подобным темам. Взрослый, здравомыслящий человек понимает, что усилия на увеличение дохода принесут больше результата, чем скулеж от подорожания ЭЭ на несколько копеек.
Как-то в теме по инвестированию прочитал здравый комментарий: Если вы получаете в Киеве меньше чем 2к доляров, то надо инвестировать в свое образование, что бы обрести более прибыльную профессию.
А когда доходы будут позволять заниматься инвестированием, то незначительное повышение цен не будет вызывать такого бурления. Еще бы понял, если бы магнаты обсуждали повышение цен и удорожание себестоимости продукции, но в данном случае скулеж в основном из-за роста цен для населения. Будете платить 700грн или 1000грн неужели такая большая разница и не стыдно ли сокрушаться по этому поводу на серьезных щах?! )
К большинству тем читаю комментарии и складывается впечатление, что здесь не финансовый форум для инвесторов и собственников бизнеса, а сходка любителей поплакаться какие они бедные и вызвать к себе жалость.
Вообще за то, что бы прекратить "плодение нищеты" путем подачек и субсидий. Если прихожу в магазин и допустим у меня не хватает денег на условную колбасу, то я либо вообще не буду покупать колбасу, либо куплю что-то дешевле на что хватает денег. Почему с ЭлектроЭнергией должно быть по-другому? Не хватает дохода, что бы платить за газ или ЭЭ - переезжайте в село и топите валежником. Функции государства не ограничиваются только субсидированием иждивенцев. Даже если государство будет субсидировать цены на ЭЭ, то это все равно будет делаться за счет налогов, которые в большинстве пополняются за счет самих же пересичных. Неужели не очевидно, что прямые платежи гораздо проще контролировать чем через чинуш и не прозрачные субсидии? Вообще социализм - чудовищная мерзость, когда одни люди платят за других и еще и разного рода чиновники паразитируют на этом, но тут мы уже упремся в противостояние левой и правой идеологии.
Вывод: надо вкладывать деньги в собственное образование и развитие, а не тратить время на написание "нищебродских" комментариев и засорение форума. Надоело уже читать, что вам что-то кто-то должен, кроме вас самих.
P.S. Написал это все и задумался: для кого стараюсь? Умные и так понимают, а остальные 73% будут голосовать за "зелень" в том и илом виде и писать жалостливые отзывы как это не прискорбно. Единственное на что надеюсь, что количество нытья уменьшиться и будет больше полезных комментариев.
не хотелось бы обидеть, но в этом мире на 2 000 долларов живут не только лишь все...
было бы уместно подобное писать, если бы зарплата человека который убирает ваш дом, ваш водитель, сотрудники вашего завода получали от двушки баксов. кто то должен делать эту работу и вы же понимаете что большинство людей получают гораздо меньше или нужно искоренить профессии водителей троллейбусов, механиков метрополитена?
ЗЫ писали вы для того что б поднять свою самооценку и сделали это напрасно, "человеков" которые кричали - "у кого нет миллиона, тот дурак" мы уже видели...
на каждую большую рыбу найдется еще бОльшая, это если вежливо!
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Додано: Нед 09 січ, 2022 12:47
Slon_Nosov написав: KirTer написав:
Интересно: почему у нас "свет" должен стоить дешевле чем в Европе? Большинство генерирующих мощностей находятся в частной собственности, почему капиталисты, по мнению пересичного, должны продавать ЭЭ дешевле в Украине чем могут продавать в Европу?
Если у вас будет свое производство или бизнес по оказанию услуг вы будете готовы продавать свои товары или услуги намного дешевле чем конкуренты, только из-за того, что наши сограждане любят прибедняться либо не способны заработать денег на достойную жизнь?
Каждый раз испытываю "Испанский стыд" когда читаю комментарии к подобным темам. Взрослый, здравомыслящий человек понимает, что усилия на увеличение дохода принесут больше результата, чем скулеж от подорожания ЭЭ на несколько копеек.
Как-то в теме по инвестированию прочитал здравый комментарий: Если вы получаете в Киеве меньше чем 2к доляров, то надо инвестировать в свое образование, что бы обрести более прибыльную профессию.
А когда доходы будут позволять заниматься инвестированием, то незначительное повышение цен не будет вызывать такого бурления. Еще бы понял, если бы магнаты обсуждали повышение цен и удорожание себестоимости продукции, но в данном случае скулеж в основном из-за роста цен для населения. Будете платить 700грн или 1000грн неужели такая большая разница и не стыдно ли сокрушаться по этому поводу на серьезных щах?! )
К большинству тем читаю комментарии и складывается впечатление, что здесь не финансовый форум для инвесторов и собственников бизнеса, а сходка любителей поплакаться какие они бедные и вызвать к себе жалость.
Вообще за то, что бы прекратить "плодение нищеты" путем подачек и субсидий. Если прихожу в магазин и допустим у меня не хватает денег на условную колбасу, то я либо вообще не буду покупать колбасу, либо куплю что-то дешевле на что хватает денег. Почему с ЭлектроЭнергией должно быть по-другому? Не хватает дохода, что бы платить за газ или ЭЭ - переезжайте в село и топите валежником. Функции государства не ограничиваются только субсидированием иждивенцев. Даже если государство будет субсидировать цены на ЭЭ, то это все равно будет делаться за счет налогов, которые в большинстве пополняются за счет самих же пересичных.
Неужели не очевидно, что прямые платежи гораздо проще контролировать чем через чинуш и не прозрачные субсидии? Вообще социализм - чудовищная мерзость, когда одни люди платят за других и еще и разного рода чиновники паразитируют на этом, но тут мы уже упремся в противостояние левой и правой идеологии.
Вывод: надо вкладывать деньги в собственное образование и развитие, а не тратить время на написание "нищебродских" комментариев и засорение форума. Надоело уже читать, что вам что-то кто-то должен, кроме вас самих.
P.S. Написал это все и задумался: для кого стараюсь? Умные и так понимают, а остальные 73% будут голосовать за "зелень" в том и илом виде и писать жалостливые отзывы как это не прискорбно. Единственное на что надеюсь, что количество нытья уменьшиться и будет больше полезных комментариев.
не хотелось бы обидеть, но в этом мире на 2 000 долларов живут не только лишь все...
было бы уместно подобное писать, если бы зарплата человека который убирает ваш дом, ваш водитель, сотрудники вашего завода получали от двушки баксов. кто то должен делать эту работу и вы же понимаете что большинство людей получают гораздо меньше или нужно искоренить профессии водителей троллейбусов, механиков метрополитена?
ЗЫ писали вы для того что б поднять свою самооценку и сделали это напрасно, "человеков" которые кричали - "у кого нет миллиона, тот дурак" мы уже видели...
на каждую большую рыбу найдется еще бОльшая, это если вежливо!
Ключове у тому дописі було не про 2к$ -- а про податки...
От я витрачаю на порядок менше. Але і я теж не хочу спонсорувати марнотратство своїми податками.
Мені усі ЖКП, в сумі, за увесь рік, не видаються страшним (у новобуді). Напр., за 40м², це ~3300₴/рік:
* жек ~1500₴.
* тризонна електрика (= опалення) ~1500₴.
* вода ~300₴.
І якщо й подвоять електрику та воду -- то це ж ніби не кінець світу?
А як хтось хоче лити воду безперестанку і ходити у трусах посеред зими, то хай би вони це робили за власний рахунок... Хіба не так!?
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Додано: Нед 09 січ, 2022 12:47
KirTer написав:
Большинство генерирующих мощностей находятся в частной собственности
А по этому можно подробнее? Когда это АЭС и ГЭС стали частными?
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