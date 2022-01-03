Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Bobua написав:[
Воду використовую тричі:
1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);
2) помив підлогу;
3) злив в унітаз.
Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945
І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре.
І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.
Не можна податками субсидіювати марнотратство...
Я вибачаюсь за питання, але ви що, кілька разів на день миєте підлогу? Чи зливаєте, тільки коли набереться достатньо води, щоб помити піддогу і завершити цикл?
Мало того. Питання частки чистої (умовно чистої, все ж таки, нашу водопровідну воду важко назвати питною) води, що поирапляє в каналізацію, не є таким очевидним негативом. Зливаючи тільки максимально забруднену воду, ви тим самим фактично збільшуєте рівень забрудненості стоків, і їх очищення стає складнішим. А вода, що попала в стоки, не щезає в іншому вимірі, а так чи інакше врешті решт повертається в кругообіг води в природі. Тому "страхи" щодо того, що відносно чиста вода йде на злив, є сильно перебільшеними і необґрунтовані.
А от до чого тут субсидіювання взагалі?