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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:50

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Bobua написав:[

Воду використовую тричі:
1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);
2) помив підлогу;
3) злив в унітаз.
Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945

І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре.
І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.

Не можна податками субсидіювати марнотратство... :(


Я вибачаюсь за питання, але ви що, кілька разів на день миєте підлогу? Чи зливаєте, тільки коли набереться достатньо води, щоб помити піддогу і завершити цикл?
Мало того. Питання частки чистої (умовно чистої, все ж таки, нашу водопровідну воду важко назвати питною) води, що поирапляє в каналізацію, не є таким очевидним негативом. Зливаючи тільки максимально забруднену воду, ви тим самим фактично збільшуєте рівень забрудненості стоків, і їх очищення стає складнішим. А вода, що попала в стоки, не щезає в іншому вимірі, а так чи інакше врешті решт повертається в кругообіг води в природі. Тому "страхи" щодо того, що відносно чиста вода йде на злив, є сильно перебільшеними і необґрунтовані.

А от до чого тут субсидіювання взагалі?
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:44

  KirTer написав:Вопрос - сможет ли пресичный воспользоваться правом выбора или будет плакаться по форумам остается риторическим.


Кого выберут не важно, важен факт участия в выборах. Своим участием в выборах люди дают добровольное согласие, чтобы их ресурсами распоряжались те, кого назначат олигархи. Недаром бюллютень со своим "выбором" люди кидают в урну. Это своего рода символизм - человек опускает своё мнение в урну.

Важен не Ваш выбор, а корешок оставшийся от бюллютеня с отметкой и ваша подпись в журнале, подтверждающая, что Вы поучаствовали в выборах, чем добровольно подтвердили, что согласны с той кандидатурой, которую Вам назначат.

У Вас есть право выбора, а как Вы им восползуетесь - назначите какое-то лицо, с которым даже не знакомы в свои попечители, добровольно отказавшись от своей дееспособности или нет - это добровольный выбор.

Если проводить аналогию, у Вас есть дом, к Вам приходит представитель некоторой компании и предлагает сделать выбор из предложенных кандидатов, которым Вы отпишете генеральную доверенность. Вы можете сделать выбор, а можете отказаться. Но если сделали выбор, то кандидат которму Вы отписали ген.доверенность может заложить Ваш дом в ломбард, а с Вас начать требовать оплату за проживание в доме. И какому из предложенных кандидатов Вы выписали доверенность тут роли особой не играет. Потому, что они все работают на одну компанию. И выбор у Вас не между кандидатами, а в том - давать доверенность или нет.
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