Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре. І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.
Не можна податками субсидіювати марнотратство...
Я вибачаюсь за питання, але ви що, кілька разів на день миєте підлогу? Чи зливаєте, тільки коли набереться достатньо води, щоб помити піддогу і завершити цикл? Мало того. Питання частки чистої (умовно чистої, все ж таки, нашу водопровідну воду важко назвати питною) води, що поирапляє в каналізацію, не є таким очевидним негативом. Зливаючи тільки максимально забруднену воду, ви тим самим фактично збільшуєте рівень забрудненості стоків, і їх очищення стає складнішим. А вода, що попала в стоки, не щезає в іншому вимірі, а так чи інакше врешті решт повертається в кругообіг води в природі. Тому "страхи" щодо того, що відносно чиста вода йде на злив, є сильно перебільшеними і необґрунтовані.
KirTer написав:Вопрос - сможет ли пресичный воспользоваться правом выбора или будет плакаться по форумам остается риторическим.
Кого выберут не важно, важен факт участия в выборах. Своим участием в выборах люди дают добровольное согласие, чтобы их ресурсами распоряжались те, кого назначат олигархи. Недаром бюллютень со своим "выбором" люди кидают в урну. Это своего рода символизм - человек опускает своё мнение в урну.
Важен не Ваш выбор, а корешок оставшийся от бюллютеня с отметкой и ваша подпись в журнале, подтверждающая, что Вы поучаствовали в выборах, чем добровольно подтвердили, что согласны с той кандидатурой, которую Вам назначат.
У Вас есть право выбора, а как Вы им восползуетесь - назначите какое-то лицо, с которым даже не знакомы в свои попечители, добровольно отказавшись от своей дееспособности или нет - это добровольный выбор.
Если проводить аналогию, у Вас есть дом, к Вам приходит представитель некоторой компании и предлагает сделать выбор из предложенных кандидатов, которым Вы отпишете генеральную доверенность. Вы можете сделать выбор, а можете отказаться. Но если сделали выбор, то кандидат которму Вы отписали ген.доверенность может заложить Ваш дом в ломбард, а с Вас начать требовать оплату за проживание в доме. И какому из предложенных кандидатов Вы выписали доверенность тут роли особой не играет. Потому, что они все работают на одну компанию. И выбор у Вас не между кандидатами, а в том - давать доверенность или нет.
І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре. І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.
Не можна податками субсидіювати марнотратство...
Я вибачаюсь за питання, але ви що, кілька разів на день миєте підлогу? Чи зливаєте, тільки коли набереться достатньо води, щоб помити піддогу і завершити цикл? Мало того. Питання частки чистої (умовно чистої, все ж таки, нашу водопровідну воду важко назвати питною) води, що поирапляє в каналізацію, не є таким очевидним негативом. Зливаючи тільки максимально забруднену воду, ви тим самим фактично збільшуєте рівень забрудненості стоків, і їх очищення стає складнішим. А вода, що попала в стоки, не щезає в іншому вимірі, а так чи інакше врешті решт повертається в кругообіг води в природі. Тому "страхи" щодо того, що відносно чиста вода йде на злив, є сильно перебільшеними і необґрунтовані.
А от до чого тут субсидіювання взагалі?
Щодо субсидіювання -- то всі ціни, що нижчі ринкових -- покриваються з держбюджету == наші податки (на які йде половина зарплати: cost.ua )
От саме тому й прикро бачити, з якою люттю люди вимагають ресурси "а шоб за безплатно". Бо вони так чи інакше за них заплатять... Можливо, у цінах товарів. Чи на розбитих дорогах. Чи ще десь... І прикро, що платити за всі ці "бзплатні блага" -- доведеться у цьому колгоспі усім -- навіть і економним людям. Які нині мусять просто споглядати відкриті вікна будинків з дорогезним ЦО... Або, от читати скарги надспоживачів, що трохи дорожча вода не інакше як переламає їм хребет.
Щодо води -- так, кілька разів на день шваброю пробігаюсь по підлозі. Справа ж хвилин на десять. І швабра -- отже навіть руки мочити-бруднити не треба. Це ж просто. І легко. І менше пилюки доведеться вдихнути... (зробив перерву й помив підлогу -- не зміг втриматись ) І мінус бал до можливості отримати рак легень -- невиліковний. І так -- коли нема вже використаної води, і треба зливати чистою -- це стрес. А от щодо надмірного забруднення стоків -- то де їм, власне, забруднюватись у вже житлових квартирах? Там вже ж мова про мікропил...