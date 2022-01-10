Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Додано: Нед 09 січ, 2022 18:29

Faceless написав: Bobua написав: [



Воду використовую тричі:

1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);

2) помив підлогу;

3) злив в унітаз.

Більше тут:



І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре.

І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.



Не можна податками субсидіювати марнотратство... Воду використовую тричі:1) помив руки (посуд -- перед тим витертий хлібом);2) помив підлогу;3) злив в унітаз.Більше тут: viewtopic.php?p=5370945#p5370945 І вважаю, що "невід'ємне право білої людини" лити чисту (питну!?) воду в унітаз має коштувати дорого! 100₴/м³ (50+50) -- було би якраз добре.І ходити взимку в самих лише трусахь-- теж має бути дорого.Не можна податками субсидіювати марнотратство...



Я вибачаюсь за питання, але ви що, кілька разів на день миєте підлогу? Чи зливаєте, тільки коли набереться достатньо води, щоб помити піддогу і завершити цикл?

Мало того. Питання частки чистої (умовно чистої, все ж таки, нашу водопровідну воду важко назвати питною) води, що поирапляє в каналізацію, не є таким очевидним негативом. Зливаючи тільки максимально забруднену воду, ви тим самим фактично збільшуєте рівень забрудненості стоків, і їх очищення стає складнішим. А вода, що попала в стоки, не щезає в іншому вимірі, а так чи інакше врешті решт повертається в кругообіг води в природі. Тому "страхи" щодо того, що відносно чиста вода йде на злив, є сильно перебільшеними і необґрунтовані.



А от до чого тут субсидіювання взагалі? Я вибачаюсь за питання, але ви що, кілька разів на день миєте підлогу? Чи зливаєте, тільки коли набереться достатньо води, щоб помити піддогу і завершити цикл?Мало того. Питання частки чистої (умовно чистої, все ж таки, нашу водопровідну воду важко назвати питною) води, що поирапляє в каналізацію, не є таким очевидним негативом. Зливаючи тільки максимально забруднену воду, ви тим самим фактично збільшуєте рівень забрудненості стоків, і їх очищення стає складнішим. А вода, що попала в стоки, не щезає в іншому вимірі, а так чи інакше врешті решт повертається в кругообіг води в природі. Тому "страхи" щодо того, що відносно чиста вода йде на злив, є сильно перебільшеними і необґрунтовані.А от до чого тут субсидіювання взагалі?

Щодо субсидіювання -- то всі ціни, що нижчі ринкових -- покриваються з держбюджету == наші податки (на які йде половина зарплати: cost.ua )От саме тому й прикро бачити, з якою люттю люди вимагають ресурси "а шоб за безплатно".Бо вони так чи інакше за них заплатять... Можливо, у цінах товарів. Чи на розбитих дорогах. Чи ще десь...І прикро, що платити за всі ці "бзплатні блага" -- доведеться у цьому колгоспі усім -- навіть і економним людям. Які нині мусять просто споглядати відкриті вікна будинків з дорогезним ЦО... Або, от читати скарги надспоживачів, що трохи дорожча вода не інакше як переламає їм хребет.Щодо води -- так, кілька разів на день шваброю пробігаюсь по підлозі. Справа ж хвилин на десять. І швабра -- отже навіть руки мочити-бруднити не треба.Це ж просто. І легко. І менше пилюки доведеться вдихнути... (зробив перерву й помив підлогу -- не зміг втриматись) І мінус бал до можливості отримати рак легень -- невиліковний.І так -- коли нема вже використаної води, і треба зливати чистою -- це стрес.А от щодо надмірного забруднення стоків -- то де їм, власне, забруднюватись у вже житлових квартирах? Там вже ж мова про мікропил...