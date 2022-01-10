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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:10

Kudrjavuy

А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:14

С другой стороны, если условия природные позволяют, то почему и нет?
У меня отопление с ноября по полной.
Хоть и на минимуме.

  Bobua написав:Каналізація -- половина(?) від води.

Да нее.....
У нас вода дорогая, да и по пол года не бывает(Война) поэтому вынуждены были отказаться.
(своя скважина, водонапорный пункт,...)

  Bobua написав:Інет -- мобіл (а це ж уже ніби і не квартира) -- 30₴ за понад 60ГБ в міс. І то тільки зима. У теплу пору року чого сидіти в інеті якщо в гори треба йти. :) То буде ще дешевше: ~130₴/рік: https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvy ... art-promo/

Мобильный - это мобильный.
"кабельное"-?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:16

  Bobua написав:Kudrjavuy

А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...

А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
:shock: :lol:

(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:28

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Не пойму, почему "там" быкуют?
У нас давно так, практически во всех домах начиная от "чешек":

При чём по дыму видно, что это не дрова, а уголь.
Каждый делает так, как считает для себя возможным - в старых домах есть стандартные дымоходы, там этих проблем нет.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3456
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