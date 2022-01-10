Kudrjavuy
А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 22:10
Kudrjavuy
А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:14
С другой стороны, если условия природные позволяют, то почему и нет?
У меня отопление с ноября по полной.
Хоть и на минимуме.
Да нее.....
У нас вода дорогая, да и по пол года не бывает(Война) поэтому вынуждены были отказаться.
(своя скважина, водонапорный пункт,...)
Мобильный - это мобильный.
"кабельное"-?
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:16
А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:28
Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..
Не пойму, почему "там" быкуют?
У нас давно так, практически во всех домах начиная от "чешек":
При чём по дыму видно, что это не дрова, а уголь.
Каждый делает так, как считает для себя возможным - в старых домах есть стандартные дымоходы, там этих проблем нет.
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