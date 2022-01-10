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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:10

Kudrjavuy

А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:14

С другой стороны, если условия природные позволяют, то почему и нет?
У меня отопление с ноября по полной.
Хоть и на минимуме.

  Bobua написав:Каналізація -- половина(?) від води.

Да нее.....
У нас вода дорогая, да и по пол года не бывает(Война) поэтому вынуждены были отказаться.
(своя скважина, водонапорный пункт,...)

  Bobua написав:Інет -- мобіл (а це ж уже ніби і не квартира) -- 30₴ за понад 60ГБ в міс. І то тільки зима. У теплу пору року чого сидіти в інеті якщо в гори треба йти. :) То буде ще дешевше: ~130₴/рік: https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvy ... art-promo/

Мобильный - это мобильный.
"кабельное"-?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:16

  Bobua написав:Kudrjavuy

А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...

А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
:shock: :lol:

(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:28

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Не пойму, почему "там" быкуют?
У нас давно так, практически во всех домах начиная от "чешек":

При чём по дыму видно, что это не дрова, а уголь.
Каждый делает так, как считает для себя возможным - в старых домах есть стандартные дымоходы, там этих проблем нет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:55

  Цитрин написав:
  KirTer написав:Вопрос - сможет ли пресичный воспользоваться правом выбора или будет плакаться по форумам остается риторическим.


Кого выберут не важно, важен факт участия в выборах. Своим участием в выборах люди дают добровольное согласие, чтобы их ресурсами распоряжались те, кого назначат олигархи. Недаром бюллютень со своим "выбором" люди кидают в урну. Это своего рода символизм - человек опускает своё мнение в урну.

Важен не Ваш выбор, а корешок оставшийся от бюллютеня с отметкой и ваша подпись в журнале, подтверждающая, что Вы поучаствовали в выборах, чем добровольно подтвердили, что согласны с той кандидатурой, которую Вам назначат.

У Вас есть право выбора, а как Вы им восползуетесь - назначите какое-то лицо, с которым даже не знакомы в свои попечители, добровольно отказавшись от своей дееспособности или нет - это добровольный выбор.

Если проводить аналогию, у Вас есть дом, к Вам приходит представитель некоторой компании и предлагает сделать выбор из предложенных кандидатов, которым Вы отпишете генеральную доверенность. Вы можете сделать выбор, а можете отказаться. Но если сделали выбор, то кандидат которму Вы отписали ген.доверенность может заложить Ваш дом в ломбард, а с Вас начать требовать оплату за проживание в доме. И какому из предложенных кандидатов Вы выписали доверенность тут роли особой не играет. Потому, что они все работают на одну компанию. И выбор у Вас не между кандидатами, а в том - давать доверенность или нет.

- Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович! ©
Вы предлагаете понять существующую систему выборов, современную форму "демократии" и вернуться к прямой демократии как в Древней Греции? Будем все решения на Майдане принимать путем голосования с помощью поднятия рук? ) Мне существующая политическая система тоже крайне не нравиться, но так далеко в своих фантазиях не доходил.
Максимум о чем мечтал, что бы голос условного Шарикова не ровнялся голосу профессора Преображенского. Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять. Сколько в налоговой декларации переведено в казну государства такой и вес "голоса". Так намного логичней и справедливей. Государство - это по сути дела общак налогоплательщиков, потому сами налогоплательщики должны пропорционально определять кто будет управлять ихним общаком.
KirTer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:43

  KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.

Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.
moveton
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