Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Додано: Вів 11 січ, 2022 11:38

Bobua написав: Примат





Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити.

Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.



До написання заяви -- один тариф.

Хоче людина двозон -- два денні покази просто скласти разом. Причому, складати може навіть аж програмка обліку десь в обленерго.



А привчати людей передавати 4 покази -- було би корисно. Т0 -- це яка не яка, а вже контрольна сума. Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити.Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.До написання заяви -- один тариф.Хоче людина двозон -- два денні покази просто скласти разом. Причому, складати може навіть аж програмка обліку десь в обленерго.А привчати людей передавати 4 покази -- було би корисно. Т0 -- це яка не яка, а вже контрольна сума.



Якщо ж Ви вирішили розраховуватись за спожиту електричну енергію за тризонним тарифом , то у час пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 год. та з 20:00 до 22:00 год.) Ви платитимете по тарифу, який на 50% більший від діючого. У час напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00 год., з 11:00 до 20:00 год., з 22:00 до 23:00 год.) — по діючому тарифу, в нічний час (з 23:00 до 07:00 год.) — по тарифу, який на 60% менший від діючого. (с)

1. Три зоны может быть не выгодно для некоторых людей2. Если бы я мог принимать решения в этом вопросе, то счетчики были бы 24-х зонными с завода по умолчанию, вели бы учет по всем часам в сутках. Это было бы справедливо и прозрачно. Во-первых, на рынке сейчас цена определяется по каждому часу суток отдельно. Во-вторых, как вы и писали, в таком случае можно на уровне биллинга конфигурировать любые зоны, 2,3,4, ... сколько захочешь и не нужно каждый раз выполнять процедуру параметризации счетчика. Минус только один - память под хранение показаний, как в счетчике, так и в биллинге, но сейчас технологии идут вперед и объемы памяти увеличиваются.