RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:30

  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:Kudrjavuy

А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...

А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
:shock: :lol:

(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)


20000₴ -- офіційно!?

Дивно.

Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці: https://posluga.oe.if.ua:8085/posluga-oe/ -- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати.
Ностальгую трошки за цими походами... ;)
Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.

Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи?
А у Броварах (біля Києва) було таке, що у всьому під'їзді самі чомусь замінили старі лічильники на сучасні і вже двозонні.
Bobua
 
Повідомлень: 877
З нами з: 24.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:41

  Bobua написав:Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники?

1. Нужно выполнить работу по параметризации счетчика, на выходе процедуры должен быть протокол. По вашей схеме протокол кто будет делать и какую юридическую силу он будет иметь? Параметризация это серьезная тема, так как я могу у себя параметризовать счетчик таким образом, что у меня НОЧЬ это с 01:00 до до 24:00, а ДЕНЬ с 00:00 до 01:00, и на выходе платить практически всегда 50% от стоимости. :mrgreen:
2. Сегодня бытовой! потребитель в 2-х зонном режиме ничего не теряет из-за утвержденных коэффициентов, а вот в 3-х зонном режиме учета уже можно заплатить больше, чем по обычному счетчику, всё зависит от вашего профиля нагрузки. Но завтра могут сделать такие коэффициенты, что вам будет не выгодно, и Вы потом будете орать, что я НЕ ПРОСИЛ делать мне зонный учет. Поэтому лучше для монополиста, действовать строго по правилах, есть заявление от вас, запускаем процедуру перехода на зонный учет.
Примат
 
Повідомлень: 51
З нами з: 09.12.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:12

Примат


Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити.
Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.

До написання заяви -- один тариф.
Хоче людина двозон -- два денні покази просто скласти разом. Причому, складати може навіть аж програмка обліку десь в обленерго.

А привчати людей передавати 4 покази -- було би корисно. Т0 -- це яка не яка, а вже контрольна сума. :)
Bobua
 
Повідомлень: 877
З нами з: 24.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:31

  Bobua написав:...
Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити.
Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.
...

Мог бы. Еще мог бы сделать не 3, а 24 зоны и кукушку в счетчике. Но тут главный вопрос: нафига? :lol: -- вызов мастера для параметризации банально по звонку делается. Если счетчик не в квартире (все новострои и частные дома) -- его даже встречать не нужно: протокол мастер в почтовый ящик засунет...
_hunter
 
Повідомлень: 5947
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:38

  Bobua написав:Примат


Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити.
Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.

До написання заяви -- один тариф.
Хоче людина двозон -- два денні покази просто скласти разом. Причому, складати може навіть аж програмка обліку десь в обленерго.

А привчати людей передавати 4 покази -- було би корисно. Т0 -- це яка не яка, а вже контрольна сума. :)


1. Три зоны может быть не выгодно для некоторых людей


Якщо ж Ви вирішили розраховуватись за спожиту електричну енергію за тризонним тарифом, то у час пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 год. та з 20:00 до 22:00 год.) Ви платитимете по тарифу, який на 50% більший від діючого. У час напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00 год., з 11:00 до 20:00 год., з 22:00 до 23:00 год.) — по діючому тарифу, в нічний час (з 23:00 до 07:00 год.) — по тарифу, який на 60% менший від діючого. (с)

2. Если бы я мог принимать решения в этом вопросе, то счетчики были бы 24-х зонными с завода по умолчанию, вели бы учет по всем часам в сутках. Это было бы справедливо и прозрачно. Во-первых, на рынке сейчас цена определяется по каждому часу суток отдельно. Во-вторых, как вы и писали, в таком случае можно на уровне биллинга конфигурировать любые зоны, 2,3,4, ... сколько захочешь и не нужно каждый раз выполнять процедуру параметризации счетчика. Минус только один - память под хранение показаний, как в счетчике, так и в биллинге, но сейчас технологии идут вперед и объемы памяти увеличиваются.
Примат
 
Повідомлень: 51
З нами з: 09.12.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тарифи на газ для українців зміняться з 1 травня
R2 » Вів 11 січ, 2022 11:20
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 11:20
sundaytvgood
Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)
R2 » Вів 11 січ, 2022 10:54
3 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 10:58
vitaliian
Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату 1, 2
R2 » Пон 10 січ, 2022 08:21
18 76908
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 09:52
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.