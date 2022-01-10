Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу. Перехід -- безплатний...
А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)
20000₴ -- офіційно!?
Дивно.
Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці: https://posluga.oe.if.ua:8085/posluga-oe/ -- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати. Ностальгую трошки за цими походами... Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.
Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи? А у Броварах (біля Києва) було таке, що у всьому під'їзді самі чомусь замінили старі лічильники на сучасні і вже двозонні.
Bobua написав:Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники?
1. Нужно выполнить работу по параметризации счетчика, на выходе процедуры должен быть протокол. По вашей схеме протокол кто будет делать и какую юридическую силу он будет иметь? Параметризация это серьезная тема, так как я могу у себя параметризовать счетчик таким образом, что у меня НОЧЬ это с 01:00 до до 24:00, а ДЕНЬ с 00:00 до 01:00, и на выходе платить практически всегда 50% от стоимости. 2. Сегодня бытовой! потребитель в 2-х зонном режиме ничего не теряет из-за утвержденных коэффициентов, а вот в 3-х зонном режиме учета уже можно заплатить больше, чем по обычному счетчику, всё зависит от вашего профиля нагрузки. Но завтра могут сделать такие коэффициенты, что вам будет не выгодно, и Вы потом будете орать, что я НЕ ПРОСИЛ делать мне зонный учет. Поэтому лучше для монополиста, действовать строго по правилах, есть заявление от вас, запускаем процедуру перехода на зонный учет.
Bobua написав:... Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити. Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час. ...
Мог бы. Еще мог бы сделать не 3, а 24 зоны и кукушку в счетчике. Но тут главный вопрос: нафига? -- вызов мастера для параметризации банально по звонку делается. Если счетчик не в квартире (все новострои и частные дома) -- его даже встречать не нужно: протокол мастер в почтовый ящик засунет...
Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити. Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.
До написання заяви -- один тариф. Хоче людина двозон -- два денні покази просто скласти разом. Причому, складати може навіть аж програмка обліку десь в обленерго.
А привчати людей передавати 4 покази -- було би корисно. Т0 -- це яка не яка, а вже контрольна сума.
1. Три зоны может быть не выгодно для некоторых людей
Якщо ж Ви вирішили розраховуватись за спожиту електричну енергію за тризонним тарифом, то у час пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 год. та з 20:00 до 22:00 год.) Ви платитимете по тарифу, який на 50% більший від діючого. У час напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00 год., з 11:00 до 20:00 год., з 22:00 до 23:00 год.) — по діючому тарифу, в нічний час (з 23:00 до 07:00 год.) — по тарифу, який на 60% менший від діючого. (с)
2. Если бы я мог принимать решения в этом вопросе, то счетчики были бы 24-х зонными с завода по умолчанию, вели бы учет по всем часам в сутках. Это было бы справедливо и прозрачно. Во-первых, на рынке сейчас цена определяется по каждому часу суток отдельно. Во-вторых, как вы и писали, в таком случае можно на уровне биллинга конфигурировать любые зоны, 2,3,4, ... сколько захочешь и не нужно каждый раз выполнять процедуру параметризации счетчика. Минус только один - память под хранение показаний, как в счетчике, так и в биллинге, но сейчас технологии идут вперед и объемы памяти увеличиваются.