Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Bobua написав:Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники?
1. Нужно выполнить работу по параметризации счетчика, на выходе процедуры должен быть протокол. По вашей схеме протокол кто будет делать и какую юридическую силу он будет иметь? Параметризация это серьезная тема, так как я могу у себя параметризовать счетчик таким образом, что у меня НОЧЬ это с 01:00 до до 24:00, а ДЕНЬ с 00:00 до 01:00, и на выходе платить практически всегда 50% от стоимости. 2. Сегодня бытовой! потребитель в 2-х зонном режиме ничего не теряет из-за утвержденных коэффициентов, а вот в 3-х зонном режиме учета уже можно заплатить больше, чем по обычному счетчику, всё зависит от вашего профиля нагрузки. Но завтра могут сделать такие коэффициенты, что вам будет не выгодно, и Вы потом будете орать, что я НЕ ПРОСИЛ делать мне зонный учет. Поэтому лучше для монополиста, действовать строго по правилах, есть заявление от вас, запускаем процедуру перехода на зонный учет.
Bobua написав:... Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити. Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час. ...
Мог бы. Еще мог бы сделать не 3, а 24 зоны и кукушку в счетчике. Но тут главный вопрос: нафига? -- вызов мастера для параметризации банально по звонку делается. Если счетчик не в квартире (все новострои и частные дома) -- его даже встречать не нужно: протокол мастер в почтовый ящик засунет...
Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити. Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.
До написання заяви -- один тариф. Хоче людина двозон -- два денні покази просто скласти разом. Причому, складати може навіть аж програмка обліку десь в обленерго.
А привчати людей передавати 4 покази -- було би корисно. Т0 -- це яка не яка, а вже контрольна сума.
1. Три зоны может быть не выгодно для некоторых людей
Якщо ж Ви вирішили розраховуватись за спожиту електричну енергію за тризонним тарифом, то у час пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 год. та з 20:00 до 22:00 год.) Ви платитимете по тарифу, який на 50% більший від діючого. У час напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00 год., з 11:00 до 20:00 год., з 22:00 до 23:00 год.) — по діючому тарифу, в нічний час (з 23:00 до 07:00 год.) — по тарифу, який на 60% менший від діючого. (с)
2. Если бы я мог принимать решения в этом вопросе, то счетчики были бы 24-х зонными с завода по умолчанию, вели бы учет по всем часам в сутках. Это было бы справедливо и прозрачно. Во-первых, на рынке сейчас цена определяется по каждому часу суток отдельно. Во-вторых, как вы и писали, в таком случае можно на уровне биллинга конфигурировать любые зоны, 2,3,4, ... сколько захочешь и не нужно каждый раз выполнять процедуру параметризации счетчика. Минус только один - память под хранение показаний, как в счетчике, так и в биллинге, но сейчас технологии идут вперед и объемы памяти увеличиваются.
Мені здається, що виробник лічильників міг би це все робити. Просто всім лічильникам -- тризонну прошивку. І правильний час.
До написання заяви -- один тариф. Хоче людина двозон -- два денні покази просто скласти разом. Причому, складати може навіть аж програмка обліку десь в обленерго.
А привчати людей передавати 4 покази -- було би корисно. Т0 -- це яка не яка, а вже контрольна сума.
1. Три зоны может быть не выгодно для некоторых людей
2. Если бы я мог принимать решения в этом вопросе, то счетчики были бы 24-х зонными с завода по умолчанию, вели бы учет по всем часам в сутках. Это было бы справедливо и прозрачно. Во-первых, на рынке сейчас цена определяется по каждому часу суток отдельно. Во-вторых, как вы и писали, в таком случае можно на уровне биллинга конфигурировать любые зоны, 2,3,4, ... сколько захочешь и не нужно каждый раз выполнять процедуру параметризации счетчика. Минус только один - память под хранение показаний, как в счетчике, так и в биллинге, но сейчас технологии идут вперед и объемы памяти увеличиваются.
1) мені -- вигідно.
2) 24 -- мало. Може, краще було би похвилинно? 1440зон? Нині більшість споживачів вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію (зв'язок між енергосистемою і споживачами -- по лініях електропередач). Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал-макс.потужність. Прикривати всі решту електростанцій (передусім дорогі). І карати (грошима) споживачів, які створюють пікові навантаження, замість споживати рівномірно. А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму.
2) 24 -- мало. Може, краще було би похвилинно? 1440зон? Нині більшість споживачів вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію (зв'язок між енергосистемою і споживачами -- по лініях електропередач). ...
Еще раз: какую _радикальную_ проблему (кроме потрындеть на форуме "за экологию") все эти телебоньканья должны решить? -- уже вчера _все_ потребители при желании могли бы потреблять _только_ по коэффициенту 0.4: Tesla PowerWall (и куча китайских аналогов) уже лет с 5 общедоступны. Но объемы ихних продаж показывают, что нафиг оно все никому не нужно...
Bobua написав: Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал-макс.потужність.
Там не всё так просто, генерация должна совпадать с потреблением, иначе может всё "погаснуть". А запустить систему по новой, это вам не тумблер включить, это очень длительная процедура. Но многие "кирманичи" эту тему не догоняют.
Bobua написав: А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму.
самое обидное, что "за границей" это уже реализовано на уровне бытовой техники, как пример, стиральная машина автоматически включается в работу только тогда, когда на рынке минимальная цена или "аукционные" предложения. Я понимаю, что для нас это как полет на Марс, но это будущее откуда никуда не деться.
А так да, у меня бойлер, стиральная машина, сушилка, посудомойка, всё запрограммировано на работу в ночные часы.
И на радиаторах у меня с регуляторами, и газовый котел с программатором.
Пора начинать жить по европейски, спать в пижаме и шапочке, а не в трусах с открытой форточкой, когда на кухне протекает краник и горит свет круглые сутки вместе с ТВ.
Bobua написав:Мені темп. зручна. Якраз -- аби не впрівати.
вам может быть удобно что угодно, но пока вы живете в многоквартирном доме, а не своем собственном частном, должны соблюдать норми ДСТУ и Санпин.
У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду