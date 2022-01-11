Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

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Setta написав:]У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду
Но при этом Кабмин ещё в 2005 расписал: "За каждый градус отклонения от +18 С до +12 С в жилых помещениях (в угловых комнатах – от 20С до 14С) плата за отопление уменьшается на 5% за каждый градус отклонения в течение всего срока отклонения (при допустимом срока отклонения – 12 часов в сутки один раз на месяц). При температуре в жилых помещениях ниже 12 С (в угловых комнатах – ниже 14 С) плата за централизованное отопление не взимается." Т.е. если батареи греют на, например, 14 градусов, то это тепловики ничего не нарушают, а только должны счёт за отопление уменьшить на 20% от норматива.
Так это они для тепловиков расписали. Setta же про умышленное недоотопление недобросовестным владельцем говорит. Отменяет ли "роспись" Кабмина ДБН -- вопрос.
Bobua написав:Мені темп. зручна. Якраз -- аби не впрівати.
вам может быть удобно что угодно, но пока вы живете в многоквартирном доме, а не своем собственном частном, должны соблюдать норми ДСТУ и Санпин.
У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду
Ще раз. Новобуд. Газ.опалення -- але газ не подали. За довгою стіною -- пусто (може ще і не продали). Хто має там зробити +16°? Забудовник?? Знизу -- щось схоже на "ремонт". Сколупував убогі ляпки цемент.розчину з підлоги і засипав-заливав щілину між плитами -- то видно було сусідську кімнату. І звідти дуло холодне повітря. А по лічильнику бачив, що відсутні. Що, треба було йти і протестувати, що не опалюють на час своєї відсутності?
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 11 січ, 2022 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Мені темп. зручна. Якраз -- аби не впрівати.
вам может быть удобно что угодно, но пока вы живете в многоквартирном доме, а не своем собственном частном, должны соблюдать норми ДСТУ и Санпин.
У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду
Ничего личного! Но именно эта причина в своё время привела к необходимости разрыва связей с коммунальными службами поставляющими централизованно тепло.
Bobua написав:Я подумую про Powerwall власної конструкції. На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря. І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна. Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... " 1.4*0.7*0.38 = до 372л Шукаю от десь так на 123літри... Назву її Powerwall 3.0
А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу. Перехід -- безплатний...
А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)
20000₴ -- офіційно!?
Дивно.
Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці: https://posluga.oe.if.ua:8085/posluga-oe/ -- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати. Ностальгую трошки за цими походами... Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.
Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи? А у Броварах (біля Києва) було таке, що у всьому під'їзді самі чомусь замінили старі лічильники на сучасні і вже двозонні.
Официально всё лежит на Вас. Приобретение нового счётчика, его сертификация, изменение в договоре на поставку где за каждый кВт свыше 3х(это стандартная мощность на подключение квартиры) будет нарезаться отдельная плата "по договору" Возить фихівців, кормить, поить, регистрировать. Получать Разрешения и т.д. https://my.dn.yasno.com.ua/ru/customer/login Так, что в указанную сумму влазит ТОЛЬКО подключение зонного счётчика. Хотя сам счётчик - собственность РЭС.
Bobua написав: Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал-макс.потужність.
Там не всё так просто, генерация должна совпадать с потреблением, иначе может всё "погаснуть". А запустить систему по новой, это вам не тумблер включить, это очень длительная процедура. Но многие "кирманичи" эту тему не догоняют.
Bobua написав: А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму.
самое обидное, что "за границей" это уже реализовано на уровне бытовой техники, как пример, стиральная машина автоматически включается в работу только тогда, когда на рынке минимальная цена или "аукционные" предложения. Я понимаю, что для нас это как полет на Марс, но это будущее откуда никуда не деться.
А так да, у меня бойлер, стиральная машина, сушилка, посудомойка, всё запрограммировано на работу в ночные часы.
И на радиаторах у меня с регуляторами, и газовый котел с программатором.
Пора начинать жить по европейски, спать в пижаме и шапочке, а не в трусах с открытой форточкой, когда на кухне протекает краник и горит свет круглые сутки вместе с ТВ.
І правда фантастика...
А мені в обленерго розповідали який страшний тризон.тариф, як всі люди його бояться, і як то невигідно. Таке враження, ніби у них навіть думки не виникало, що все потужне можна вимикати (навіть автоматично, на DINрейці, чи біля розеток...) на ті 3+2години. І це ж не "люди з вулиці". Це працівники енергокомпанії, які ніби ж навпаки -- мали би заохочувати зменшення споживання у піки.
2) 24 -- мало. Може, краще було би похвилинно? 1440зон? Нині більшість споживачів вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію (зв'язок між енергосистемою і споживачами -- по лініях електропередач). ...
Еще раз: какую _радикальную_ проблему (кроме потрындеть на форуме "за экологию") все эти телебоньканья должны решить? -- уже вчера _все_ потребители при желании могли бы потреблять _только_ по коэффициенту 0.4: Tesla PowerWall (и куча китайских аналогов) уже лет с 5 общедоступны. Но объемы ихних продаж показывают, что нафиг оно все никому не нужно...
Ви ж розумієте, що це не варіант, від слова "зовсім".
Я подумую про Powerwall власної конструкції. На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря. І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна. Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... " 1.4*0.7*0.38 = до 372л
Літр води =1кг, і схоче 4,2кДж для +1° для +80° 1кг води -- треба буде 336кДж 1 кВт*год = 3.6 МДж Отже, 1кВт*год = темп. зросте +80° для 10.7л води. для 10кВт*год -- 107л для 20кВт*год -- 214л для 30кВт*год -- 321л для 40кВт*год (макс. за 8 годин при миттєвій потужності 5кВт) -- 428л
Шукаю от десь так на 123літри... Назву її Powerwall 3.0
А мені в обленерго розповідали який страшний тризон.тариф, як всі люди його бояться, і як то невигідно. Таке враження, ніби у них навіть думки не виникало, що все потужне можна вимикати (навіть автоматично, на DINрейці, чи біля розеток...) на ті 3+2години. І це ж не "люди з вулиці". Це працівники енергокомпанії, які ніби ж навпаки -- мали би заохочувати зменшення споживання у піки.
Только Вы не забывайте, что для каждого приемлемы свои условия.
_hunter написав:Еще раз: какую _радикальную_ проблему (кроме потрындеть на форуме "за экологию") все эти телебоньканья должны решить? -- уже вчера _все_ потребители при желании могли бы потреблять _только_ по коэффициенту 0.4: Tesla PowerWall (и куча китайских аналогов) уже лет с 5 общедоступны. Но объемы ихних продаж показывают, что нафиг оно все никому не нужно...
Ви ж розумієте, що це не варіант, від слова "зовсім".
Я подумую про Powerwall власної конструкції. На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря. І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна. Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... " 1.4*0.7*0.38 = до 372л
Літр води =1кг, і схоче 4,2кДж для +1° для +80° 1кг води -- треба буде 336кДж 1 кВт*год = 3.6 МДж Отже, 1кВт*год = темп. зросте +80° для 10.7л води. для 10кВт*год -- 107л для 20кВт*год -- 214л для 30кВт*год -- 321л для 40кВт*год (макс. за 8 годин при миттєвій потужності 5кВт) -- 428л
Шукаю от десь так на 123літри... Назву її Powerwall 3.0
Вся квартира буде як баня
Этот флуд возможен только на форуме. Несчастный оппонент не понимает, что обыкновенная печка, или котёл твёрдотопливный Решает все эти проблемы с большей гарантией, мощностью, доступностью,.... даже в квартире! Я не зря выставил видео! хоть и с вражеского источника.
То во флужд чего вы вошли называется "термоёмкость"(бойлер) - их делают многие. Применяется под аккомуляцию тепла при нагреве воды от солнца Воды в электрических котельных Бойлерах
_hunter написав:Так это они для тепловиков расписали. Setta же про умышленное недоотопление недобросовестным владельцем говорит. Отменяет ли "роспись" Кабмина ДБН -- вопрос.
Меня терзает смутное сомнение, что в ДБН написано, что "не допускається" только владельцу, а тепловикам можно. Но на самом деле вопрос ещё глубже, а написано ли там это "не допускається" вообще? Вот ДБН В.2.2-15:2019 Я там не нашёл ни загадочного "т.4", ни 16, применительно к градусам.