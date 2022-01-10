Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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_hunter Лівон... -- це схоже на Балтику. Ліван -- в Азії. Якщо Африка -- це принципово, то беріть Лівію.
Але, загалом, слушно. Якби я жив десь у теплій країні, а світло вимикати аж так надовго -- то купив би..., але ЕлектроСамокат! (з виходом на 5В). Просто для того аби мати можливість користуватись планшетом й інетом. А якщо просто читати книги зі смартфона -- то це ще дешевше. СонячБатарею для походів (1Вт) вже давно маю.
А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу. Перехід -- безплатний... /quote] А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)
20000₴ -- офіційно!?
Дивно.
Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці: https://posluga.oe.if.ua:8085/posluga-oe/ -- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати. Ностальгую трошки за цими походами... Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.
Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи? А у Броварах (біля Києва) було таке, що у всьому під'їзді самі чомусь замінили старі лічильники на сучасні і вже двозонні.
Официально всё лежит на Вас. Приобретение нового счётчика, его сертификация, изменение в договоре на поставку где за каждый кВт свыше 3х(это стандартная мощность на подключение квартиры) будет нарезаться отдельная плата "по договору" Возить фихівців, кормить, поить, регистрировать. Получать Разрешения и т.д. https://my.dn.yasno.com.ua/ru/customer/login Так, что в указанную сумму влазит ТОЛЬКО подключение зонного счётчика. Хотя сам счётчик - собственность РЭС.
20000₴ -- в голову не вкладається.
Тут явно треба звертатись в НКРЕ, антимонопольний, і, може навіть і в СБУ. Або у всі разом взяті. Новий лічильник -- 2000₴ (і це за умови, що старий піде на смітник). В ІФ лічильник замінили (на такий ж) -- безплатно (це був перший раз), і сказали що наступні рази буде трохи менше 1000₴.
А у держави купа проблем з балансуванням енергосистеми (особливо тепер, коли нема вугілля і газу для ТЕЦ).
Тому, якщо людям заважають перейти на тариф, який стимулюватиме перенесення споживання на ніч -- то це дуже схоже на саботаж. Можливо, в обленерго Донеччини хтось і досі мріє про "Путін пріді"?
Bobua написав:Я подумую про Powerwall власної конструкції. На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря. І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна. Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... " 1.4*0.7*0.38 = до 372л Шукаю от десь так на 123літри... Назву її Powerwall 3.0
Bobua написав:А у держави купа проблем з балансуванням енергосистеми (особливо тепер, коли нема вугілля і газу для ТЕЦ).
Я так понимаю, Вы человек "далёкий" Есть всё, только это результат сознательных деяний "новой власти"
Bobua написав:Тому, якщо людям заважають перейти на тариф, який стимулюватиме перенесення споживання на ніч -- то це дуже схоже на саботаж. Можливо, в обленерго Донеччини хтось і досі мріє про "Путін пріді"?
Коим образом тогда это регламентируется из Киева? Не только здесь, а по всей Украине. О чём у Вас и спрашиваю, - Вы словно из другой страны, где есть комунизьм. К стати, это уже не ДТЭК - у ДТЭК эту фирму отобрали.
Все проблемы и мозги в бытовых проблемах заточены под "Путін пріді"? Интересно, когда у Вашей супруги с Вами проблемы - она то же зовёт "Путін пріді"? Или Вы решаете вопросы в чисто семейном кругу?