Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Bobua написав: Можливо, в обленерго Донеччини хтось і досі мріє про "Путін пріді"?
Может Вас это интересует и вечно тревожит? Это из наших источников смотрите на дату
В “ДНР” подорожала коммуналка 11.01 16:48 | Укррудпром 16:10 11 января 2022 года http://www.fin.org.ua/news/1430405 С 1 января текущего года в “ДНР” подорожала коммуналка. Отопление, горячая и холодная вода стали дороже на 18%, а услуги ЖЭКов выросли в цене на 10%. Новые тарифы обнародовала “республиканская служба по тарифам”.
Стоимость отопления в “ДНР” с 1 января установлена на таком уровне: если есть счетчик — 1160,33 руб/Гкал (425 грн) без счетчика — 14,76 руб/м2 в месяц на протяжении года (5 грн).
Электроэнергия с 1 января стоит: до 150 кВт*ч в месяц — 1,56 руб/кВт*ч (60 коп) от 150 кВт*ч до 800 кВт*ч — 2,12 руб/кВт*ч (80 коп) более 800 кВт*ч в месяц — 3,21 руб/кВт*ч (1 грн 20 коп) для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа — 0,92 руб/кВт*ч (35 коп)
Стоимость водоснабжения с начала года поднялась до: горячая вода — 77,67 руб/м3 (29 грн) холодная вода — 25,02 руб/м3 (9 грн) водоотведение — 11,61 руб/м3 (4 грн)
Природный газ с 1 января подорожал до (за 1 м³) 2,7 руб (1 грн)
Цитрин написав:Для полноты картины правильно было-бы еще указывать себестоимость электроэнергии АЭС - 0.5667 грн за кВт*час.
себестоимость ещё ниже, а указанная вами цифра включает рентабельность 15-20%...
А точно даже 0.5667 грн за кВт*час включает в себя стоимость постройки новой АЭС, когда текущая таки выработает ресурс?
о каких новых АЭС идёт речь? за 30 лет независимости Украины не было запроектировано ни одной новой станции, а существующие станции уже через 15-20 лет выработают свой ресурс и будут выведены из эксплуатации...