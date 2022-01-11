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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:57

  Kudrjavuy написав:1. При Порошенко закончен проект "Укрытие", а это миллиарды евро.

И много этот проект энергии генерирует?

  Kudrjavuy написав:2. Принято решение о достройке 2х реакторов.
3. И Строительстве новых двух.

Т.е. вся амортизация потрачена на некое принятие решения? Однако, наши принятели решений свою работу очень не дёшево оценивают.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:00

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

  Kudrjavuy написав:2. Принято решение о достройке 2х реакторов.
3. И Строительстве новых двух.

по п.2 - достройка 2-х блоков, запроектированых и построенных более чем на 50% более 30 лет назад...

по п.3 - проектная документация пока даже не заказывалась...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:00

  Тракторист написав:
  moveton написав:Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.

вот только правильный ли это курс?...

Понятия не имею :) Но, теоретически, ответственные за него люди должны после замены оставить энергогенерирующие мощности не менее генерирующими и экономически эффективными, чем сейчас. А, наверное, и более, иначе зачем менять? Для этого эти люди на свои посты и выбраны.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:08

  moveton написав:
  Тракторист написав:
  moveton написав:Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.

вот только правильный ли это курс?...

Понятия не имею :) Но, теоретически, ответственные за него люди должны после замены оставить энергогенерирующие мощности не менее генерирующими и экономически эффективными, чем сейчас. А, наверное, и более, иначе зачем менять? Для этого эти люди на свои посты и выбраны.

вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...

в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:17

  Тракторист написав:
  moveton написав:Для этого эти люди на свои посты и выбраны.

вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...

Как законопослушный гражданин страны, вынужден верить. Что мне ещё остаётся?

  Тракторист написав:в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...

Возможно. И я не то, чтобы против её уничтожения. Главное, чтобы замена была не хуже. Справятся - флаг в руки. Они специалисты, им виднее, как лучше это реализовывать. А если ошибутся - придётся их сажать на велосипеды с генератором, чтобы крутили педали на всю ту мощность, что угробили без замены. И платить им за выработанный кВтч 57 копеек с НДС, включая туда амортизацию велосипеда.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:19

  Тракторист написав:
  moveton написав:
  Тракторист написав:Понятия не имею :) Но, теоретически, ответственные за него люди должны после замены оставить энергогенерирующие мощности не менее генерирующими и экономически эффективными, чем сейчас. А, наверное, и более, иначе зачем менять? Для этого эти люди на свои посты и выбраны.

вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...

в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...

Этот процесс только форсируется: http://www.fixygen.ua/news/20220112/ukr ... heski.html



  Тракторист написав:
  Kudrjavuy написав:2. Принято решение о достройке 2х реакторов.
3. И Строительстве новых двух.

по п.2 - достройка 2-х блоков, запроектированых и построенных более чем на 50% более 30 лет назад...

по п.3 - проектная документация пока даже не заказывалась...


А по моему даже исполнителя официально заявили: Чехов.
А всё наколядовать... :mrgreen: (улыбнуло! Или Вы просто не понимаете, о чём речь)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:24

  moveton написав:
  Тракторист написав:
  moveton написав:Для этого эти люди на свои посты и выбраны.

вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...

Как законопослушный гражданин страны, вынужден верить. Что мне ещё остаётся?

  Тракторист написав:в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...

Возможно. И я не то, чтобы против её уничтожения. Главное, чтобы замена была не хуже. Справятся - флаг в руки. Они специалисты, им виднее, как лучше это реализовывать. А если ошибутся - придётся их сажать на велосипеды с генератором, чтобы крутили педали на всю ту мощность, что угробили без замены. И платить им за выработанный кВтч 57 копеек с НДС, включая туда амортизацию велосипеда.

С мая 2021года, судя по вашему заключению они уже обязаны честно отрабатывать свои злодеяния "на велосипедах"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:29

  Тракторист написав:вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...

Меня чисто по человечески удивляет.... :shock:
Нафига мы общаемся здесь?
Нафига я влазию в конфликты со всеми выкладывая статистику происходящего, заинтересованных лиц, исполнителей, шестёрок Агрессора, организованного криминала, ... Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:30

  Kudrjavuy написав:С мая 2021года, судя по вашему заключению они уже обязаны честно отрабатывать свои злодеяния "на велосипедах"

Возможно. Следить за этим - обязанность прокуратуры или кто там у нас сейчас вместо ОБХСС.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:41

  Kudrjavuy написав:Нафига я влазию в конфликты со всеми выкладывая статистику происходящего, заинтересованных лиц, исполнителей, шестёрок Агрессора, организованного криминала, ... Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......

Понятия не имею :mrgreen: Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.
moveton
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  #<1 ... 9101112>
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