Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Додано: Чет 13 січ, 2022 01:41

Kudrjavuy написав: moveton написав: Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.[/u] Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.[/u]

Не грузите последнюю глупость...

Вы не на пропагандистском шоу. Не грузите последнюю глупость...Вы не на пропагандистском шоу.

Я всего лишь излагаю украинское законодательство, начиная с Конституции. Мудрый народ сам добровольно выбирает своих правителей, поручая им заботиться об этом самом народе. Если правитель оказался не очень, значит ошибся в первую очередь выбравший его народ и он имеет право с̶м̶ы̶т̶ь̶ ̶о̶ш̶и̶б̶к̶у̶ ̶к̶р̶о̶в̶ь̶ю̶ выбрать потом кого-то другого. Может ещё в суд на него подать, не дожидаясь конца полномочий, если скучно. На Бандюковича даже подавали. Теперь нам даже суд разъяснил, что только у коммерсантов всё, что похоже на публичное обещание - это публичная оферта и её нужно выполнять, а обещания Президента на него никаких обязательств не накладывают.То, что всё это глупость, я разве возражал? Но это глупость, которую гражданин этой страны обязан поддерживать.