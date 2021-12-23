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В якому випадку декларант зобов’язаний додавати до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:09
Пропонуємо до обговорення:
У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.
Дивися повний текст В якому випадку декларант зобов’язаний додавати до одноразової добровільної декларації документи
.
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