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Razer представила захисну
маску за $150 (фото)

Razer представила захисну маску за $150 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:18

Razer представила захисну маску за $150 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На виставці CES 2022 компанія Razer анонсувала оновлену версію фірмової маски Zephyr

Дивися повний текст Razer представила захисну маску за $150 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:19

Это уже не маска, а противогаз какой-то за 150 баксов - для лохов или приколистов кому некуда девать деньги и они потратят "по приколу" на это ЧУДО.
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:54

  m12345oleg написав:Это уже не маска, а противогаз какой-то за 150 баксов - для лохов или приколистов кому некуда девать деньги и они потратят "по приколу" на это ЧУДО.

Любителей носить намордники хватает. К тому же многие верят, что это необходимо. Так что найдутся те, кто купит.
LOKY
 
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