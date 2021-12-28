На виставці CES 2022 компанія Razer анонсувала оновлену версію фірмової маски Zephyr
Дивися повний текст Razer представила захисну маску за $150 (фото).
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Додано: Суб 08 січ, 2022 10:18
Razer представила захисну маску за $150 (фото)
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Дивися повний текст Razer представила захисну маску за $150 (фото).
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:19
Это уже не маска, а противогаз какой-то за 150 баксов - для лохов или приколистов кому некуда девать деньги и они потратят "по приколу" на это ЧУДО.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:54
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